«العلاج بالفن المتقدم» يساعد المستفيدين على تجاوز صعوبة التعبير اللفظي

نظّمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ورشة تدريبية متخصصة بعنوان «العلاج بالفن المتقدم»، بهدف تعزيز مهارات كوادرها في توظيف الأساليب الفنية ضمن برامج الرعاية والتأهيل النفسي، وتطوير ممارساتهم المهنية لتقديم الدعم المناسب للمستفيدين وفق احتياجاتهم الفردية.

وشارك في الورشة عدد من الأخصائيين والمرشدين والموظفين المعنيين في المؤسسة، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تدريبي استُهلّ بالمفاهيم الأساسية للعلاج بالفن، ثم انتقل في مرحلته المتقدمة إلى تطبيقات عملية تحاكي طبيعة العمل مع الحالات المختلفة.

وتناول البرنامج دور العلاج بالفن في توفير مساحات آمنة للتعبير عن المشاعر والتجارب الشخصية، خصوصاً للأفراد الذين يواجهون صعوبة في التعبير اللفظي. كما عرّف المشاركين بأساليب توظيف الأعمال الفنية في الحوار العلاجي، بما يساعد الأخصائيين على استكشاف احتياجات المستفيدين وفهم تجاربهم بصورة أشمل.

وقالت المدير العام للمؤسسة بالإنابة، شيخة سعيد المنصوري: «تبدأ الرعاية الفاعلة من قدرتنا على فهم الإنسان، سواء من خلال ما يعبّر عنه أو ما يجد صعوبة في قوله. ومن مسؤوليتنا تزويد كوادرنا بالمعرفة والمهارات التي تساعدهم على الإصغاء إلى تجارب المستفيدين بوعي وحساسية، وتوفير مساحة لكل فرد للتعبير، تراعي احتياجاته وتحترم خصوصيته».

وأضافت: «يأتي التدريب المتقدم في العلاج بالفن لتعزيز هذه القدرة، وتوسيع الأدوات المهنية التي يستند إليها الأخصائيون والمرشدون في تقديم المساندة، بما يساعدهم على فهم تجارب المستفيدين واختيار أساليب الدعم الملائمة لهم».

وأكدت المنصوري، أن «الاستثمار في تأهيل كوادر المؤسسة هو استثمار في جودة الرعاية المقدّمة، إذ تتجسّد قيمة التدريب في ممارسة أكثر دقة، وفهم أعمق لاحتياجات المستفيدين، وقدرة أكبر على اختيار أساليب الدعم المناسبة لهم».

وتابعت: «نحرص على ترسيخ هذا النهج من خلال برامج تدريبية متدرجة تربط المعرفة بالتطبيق، وتجعل التطوير المهني مسؤولية مستمرة، بما يعزّز قدرة الكوادر على توظيف ما تكتسبه من مهارات في تقديم الرعاية والمساندة للمستفيدين». وشملت الورشة تدريبات عملية ومحاكاة لجلسات العلاج بالفن، استخدم خلالها المشاركون أساليب متنوعة، من بينها الرسم الحر، والكولاج، والماندالا، والدمى. كما تضمّنت تطبيقات في إدارة الجلسات العلاجية وإعداد التقارير المهنية، بما يتيح للمشاركين الاستفادة من المهارات المكتسبة في عملهم اليومي مع المستفيدين.

شيخة المنصوري:

• العلاج بالفن يتيح للمستفيدين التعبير عمّا يصعب قوله، ويساعد الأخصائيين على فهم احتياجاتهم.