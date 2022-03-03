"عين المسعف" تقنية مبتكرة لتقييم وعلاج المرضى بإسعاف دبي

المصدر: وجيه السباعي-دبي

كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن إدخالها تقنية " عين دبي" وهي تقنية جديدة مبتكرة، تمكن المسعف من تقييم حالة المريض وقياس مؤشراته الحيوية، وربطه مباشرة بالأطباء والمستشفيات لتقديم أفضل الإرشادات والإجراءات العلاجية له.

وعرضت المؤسسة التقنية الجديدة، التي تستخدم لأول مرة في الشرق الأوسط، خلال منتدى دبي الصحي الذي ينظم في 2-3 مارس 2022، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

, قدمت مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف بالتعاون مع مجموعة أليانزا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أحدث تقنية يمكن ارتداؤها تجمع بين الحوسبة مع سير العمل السريري الآلي المصمم خصيصا لتوسيع نطاق وصول الأطباء المتخصصين للاتصال بالمرضى ورعايتهم عن بعد، وهو نظام يعمل من خلال الاستفادة من "عين المسعف" بالصوت والصورة لربط المسعفين مباشرة بالمستشفيات او الأطباء، خصوصا مع الحالات الحرجة والمعقدة مما يسهم في الحفاظ على أرواح المصابين والمرضى في الحالات الحرجة .

من جهته قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الاسعاف خليفة الدراي أن مبدأ الابتكار في دولة الامارات العربية المتحدة يعد محوراً أساسياً وأسلوب حياة تتخذه القيادة الرشيدة منهجا في جميع مناحي التنمية، التي يجب علينا كمؤسسات أن نتبناه ونفعله في أساليب العمل".

وتابع " اليوم ومن خلال منصتنا في منتدى دبي الصحي نقدم "عين المسعف " كما سماها سيدي صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي أثناء مروره بمنصة المؤسسة المشاركة في المنتدى، والتي ستضيف لخدمات الاسعاف خاصية الدقة والسرعة من خلال نقل حالة المريض المباشرة للطبيب أو غرفة الطواريء وستقلص المخاطر التي تتعرض لها الحالات الطارئة كما انها ستسمح بإصدار وصف دقيق عن الحالة لغرف الطواريء التي سينقل لها المريض .

وأضاف "نبحث عن شراكات نوعية تضيف للعمل الاسعافي قيم الابتكار والسرعة والدقة لهذا رحبنا بالتعاون مع مجموعة أليانزا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لطرح هذا الابتكار آملين ان يشكل اضافة في العمل الاسعافي مستقبلا .كما اتقدم بالشكر لهيئة الصحة بدبي على اتاحة الفرصة لنا للمشاركة في منتدى دبي الصحي الذي يجمع كوكبة من رواد الرعاية الصحية والمبتكرين المرموقين لطرح المواضيع المتعلقة بالتحول الرقمي للرعاية الصحية".

ولفت إلى أن الجهاز الواحد من التقنية المبتكرة يتكلف 10 آلاف دولار، وتعتزم المؤسسة دعم كافة مسعفيها به، خلال المستقبل القريب، بهدف رفع نسب النجاة للمرضى، وتقديم أرقى الخدمات العلاجية في أسرع وقت

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