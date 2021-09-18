تسجيل أقل عدد من إصابات «كورونا» منذ 375 يوماً

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

أظهرت إحصاءات رسمية خاصة بأحدث مستجدات بيانات «كوفيد-19» في الإمارات، تسجيل 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو أقل عدد إصابات بفيروس كورونا منذ 375 يوماً، أي يوم السابع من ديسمبر 2020، حيث سجلت الدولة 470 إصابة جديدة بالفيروس.

كما أظهرت الإحصاءات الصادرة من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، انخفاض معدل الإصابات اليومية خلال الأسبوع الأخير (حتى أمس)، ليصل إلى 6.2 لكل 100 ألف نسمة، مقابل ارتفاع معدل الشفاء ليصل إلى 7.4 لكل 100 ألف نسمة، ومعدل الوفيات من إجمالي الإصابات 0.0% لكل 100 ألف نسمة، فيما انخفض معدل الإصابات الإيجابي من إجمالي الفحوص بنسبة 0.2%، ما أسهم في استمرار دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم مرونة في التعامل مع الجائحة.

وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع نسب الشفاء من «كوفيد-19» إلى 98.9% من إجمالي حالات الإصابة المسجلة في الدولة منذ ظهور الفيروس، فيما بلغت نسبة متلقي جرعتين من لقاح «كورونا» 80.62% من إجمالي عدد السكان، ما أسهم في انخفاض أعداد الحالات النشطة إلى 6420 حالة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

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