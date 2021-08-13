1260 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 1404 حالات و4 وفيات

المصدر: أبوظبي ■ وام

سجّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 1260 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، وأربع حالات وفاة من تداعيات الإصابة بالفيروس، وشفاء 1404 حالات جديدة لمصابين بـ«كورونا».

وأفادت الوزارة بأنه تماشياً مع خطة توسيع نطاق الفحوص في الدولة وزيادتها، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» والمخالطين لهم وعزلهم، تم إجراء 321 ألفاً و439 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، أسهم في الكشف عن 1260 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 698 ألفاً و166 حالة.

وأعلنت الوزارة وفاة أربع حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1992 حالة.

وكشفت عن شفاء 1404 حالات جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 675 ألفاً و566 حالة. وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 42 ألفاً و503 جرعات من لقاح «كوفيد-19»، خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى أمس، 17 مليوناً و288 ألفاً و318 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 174.80 جرعة لكل 100 شخص.

• «الصحة» تقدم 42.5 ألف جرعة من لقاح «كوفيد-19».

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