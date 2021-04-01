إيقاف 16 منشأة في عجمان لمخالفات صحية

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أوقفت بلدية مصفوت التابعة لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، 16 منشأة غذائية عن العمل لعدم التزامها بشروط الصحة والسلامة العامة، كما وجهت وحدة التفتيش والرقابة 979 إنذاراً و129 مخالفة للمنشآت الغذائية العاملة في مدينة مصفوت.وقال مدير بلدية مصفوت، سيف غدير الكتبي، إنه تم تكثيف حملات التفتيش على كل منافذ البيع والأسواق والمنشآت الغذائية، وتم تسجيل 3845 جولة ميدانية أسفرت عن ضبط ما يزيد على 84 كيلوغراماً من مواد غير صالحة للاستهلاك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news