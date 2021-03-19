بلدية الفجيرة تستقبل رمضان بإجراءات احترازية مشددة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

حددت بلدية الفجيرة إجراءات احترازية مشددة سيتم تطبيقها خلال شهر رمضان، تصل إلى الإغلاق التام للمنشأة، مؤكدة تعاملها بحزم مع أي مخالفات يرصدها مفتشوها الذين سيعملون على مدار اليوم.

وأفاد مدير البلدية، المهندس محمد الأفخم، بأن الإجراءات التي تم اعتمادها تمثلت في منع خيام الإفطار أو تخصيص أماكن لتناول الوجبات الجماعية.

وتابع أنه يجب على المطاعم اتباع أقصى درجات الوقاية وإعداد الوجبات بأقصى درجات النظافة والصحة العامة، والتأكد من سلامة وصحة معدي ومقدمي الخدمة باستمرار، وإجراء فحص «كوفيد-19» دورياً، ووضع الوجبات في صناديق أو أكياس وغلقها بإحكام قبل توزيعها.

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