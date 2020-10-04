«إسعاف دبي» تنجز 20 ألف فحص «كوفيد-19» من خلال مختبر متنقل

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بأنها أنجزت 20 ألف فحص فيروس كورنا المستجد، من خلال وحدة الفحص المتنقلّة، التي أطلقتها لخدمة أصحاب الهمم وكبار السن من المواطنين والمقيمين، مجاناً، ضمن الجهود المبذولة لمكافحة الفيروس.

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة، خليفة بن دراي، في تصريحات صحافية، أن المؤسسة وفرت طواقم وسيارات الإسعاف لفحص الحالات الراغبة، مشيراً إلى أنه في حالة وجود نتائج إيجابية، يتم على الفور نقل الحالة للمستشفى، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة. وأفاد بأن المؤسسة قامت بتجهيز ست سيارات إسعاف لتوفير هذه الخدمة، حيث تم تحويلها من سيارة إسعاف عادية، إلى سيارة فحص «كوفيد-19»، حيث تم تزويد السيارات بالمعدات والأجهزة اللازمة لذلك، مثل جهاز القياس الحراري، وجهاز فحص للحالات، بالإضافة إلى تميز السيارة بالقدرة على التعقيم الذاتي.

وأكد بن دراي أن التعامل مع حالات مرض «كورونا» تحت السيطرة بالكامل، ويتم نقل الحالات إلى المستشفيات وفق أعلى معايير السلامة والوقاية للطاقم الإسعافي، بالتعاون والتنسيق مع مركز التحكم والسيطرة، وهيئة الصحة في دبي.

ولفت إلى وجود 25 سيارة مجهزة لنقل مرضى «كوفيد-19»، يتم استخدامها حسب الحاجة، وتتميز هذه السيارات بتوفير كل مقومات الوقاية للطواقم الإسعافية، مشيراً إلى أن الكوادر الإسعافية التابعة للهيئة مدربة ومهيأة للتعامل مع حالات المرضى، المصابين بفيروس «كورونا».

وذكر أنه مع بداية جائحة «كورونا»، تم تجهيز كل الخطط والسيناريوهات اللازمة للتعامل مع الجائحة، وتم تدريب المسعفين على كل الجوانب المطلوبة، بما في ذلك كيفية استلام المريض، ونقله وطريقة التعامل معه، وطرق لبس البدلة المخصصة لنقل حالات «كورونا».

وذكر بن دراي أن بعض الدوائر والجهات الحكومية طلبت توفير الخدمة لموظفيها، وهو ما قامت بتلبيته مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وحث بن دراي على سرعة الإبلاغ عن حالات الاشتباه، والقيام بالفحوص اللازمة للتأكد من الإصابة أو عدمها، مؤكداً أهمية عزل المخالطين، وإجراء الفحوص اللازمة، مشدداً على أهمية عدم التجمعات، والحفاظ على التباعد الجسدي، واتباع كل التدابير الاحترازية، التي أوصت بها الجهات الصحية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news