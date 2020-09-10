سحب مستحضر دوائي غير مطابق للمواصفات

المصدر: وجيه السباعي – دبي

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب المستحضر الدوائي «core Daily 1-women Tablets»، للشركة المصنعة «Country Life» لعدم مطابقته المواصفات.

وطالبت الشركة المصنعة بسحبه من القطاعين الحكومي والخاص.

وأكدت الوزارة في تعميم وجهته إلى المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الخاص، أن نتائج تحليل المنتج أظهرت عدم مطابقته للمواصفات المعتمدة عند مقارنته بالمنتج المرجعي.

وأضافت أنه غير مسجل في إدارة الدواء لديها، مطالبة بعدم صرفه، وإعادته إلى المورد.

كما طالبت أي مستخدم للدواء بالتواصل معها في حال حدوث أعراض جانبية.

وقررت الوزارة، في تعميم ثان، سحب تشغيلات للوسيلة الطبية Telacomp ES-K للشركة المصنعة Paul Hartmann AG. وهي عبارة عن كمادات شاش تحتوي على خيوط متشابكة قابلة للكشف بالأشعة السينية.

وذكرت أن الشركة المصنعة سحبت التشغيلات بسبب شكاوى من العيادات والموردين مفادها أن خيوط الأشعة السينية الخاصة بها قابلة للتكسر والتآكل عند الضغط الميكانيكي.

وأوصت الوزارة المنشآت الصحية بسحب التشغيلات في حال وجدت لديها، مشيرة إلى أن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء لديها.

وحذرت الوزارة، في تعميم ثالث، من الوسيلة الطبية Medumat Standard«emergency and transport ventilator بسبب احتمالية عدم تشغيل الجهاز في وضع البطارية (بدون مصدر طاقة إضافي) التي قد تؤدي إلى تأخير العلاج.

ولفتت إلى أن المنتجات المتأثرة تشمل جميع الأرقام المتسلسلة لهذه الوسيلة منذ إطلاق المنتج، علما بأنه غير مسجل في إدارة الدواء.

وحددت الوزارة ثلاثة إجراءات تصحيحية يجب التقيد بها، هي تحديث معيار «Medumat Standard» إلى البرنامج الجديد، وإضافة النشرة المرفقة إلى تعليمات الاستخدام، واتباع إرشادات السلامة والمعلومات المتعلقة بالنقطة المعدلة على النشرة الداخلية للمنتج.

وحذرت الوزارة، في تعميم رابع، من دواء Revlimid “lenalidomide”5mg.10mg. 15mg and 25mg capsules، المستخدم لعلاج أورام النخاع المتعدد، بسبب وجود خطأ مطبعي في القسم العربي للنشرة الداخلية المحدثة للمنتج، علما بأن القسم الإنجليزي من النشرة صحيح.

وأوضحت أن الخطأ تمثل في كتابة الجرعة المعتادة من الدواء «15 ملغم» بدلاً من «25 ملغم». وقالت إن الشركة المصنعة للدواء أكدت تصحيح النشرة الداخلية للمنتج في التشغيلات القادمة.

وأوصت الوزارة ممارسي الرعاية الصحية بإبلاغ مرضاهم باتباع تعليمات الاستخدام حسب الوصفة الطبية، وتنبيه المرضى حول الخطأ المطبعي الوارد في الترجمة العربية للنشرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news