275 إصابة جديدة بـ «كورونا» و94 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي■وام

أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بأنه تم تسجيل 275 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كلها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، معلنة عن وفاة مصاب واحد من تداعيات الإصابة بالفيروس، وشفاء 94 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا.

وتفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 71 ألفاً و282 فحصاً جديداً لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطة الوزارة في توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لها وعزلهم.

وأشارت إلى أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة أسهما في الكشف عن 275 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 67 ألفاً و282 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 94 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 58 ألفاً و582 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب واحد وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 376 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news