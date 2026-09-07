486 بلاغاً لـ «الدعم الاجتماعي» في رأس الخيمة خلال 6 أشهر

تعامل مركز الدعم الاجتماعي في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مع 486 بلاغاً، خلال النصف الأول من العام الجاري، تنوعت بين خلافات عائلية وحالات إهمال ومحاولات ابتزاز.

وأكد المركز أن تردد بعض الضحايا في الإبلاغ لايزال ضمن التحديات التي تواجه عمله، لافتاً إلى الحاجة لتعزيز الوعي المجتمعي.

وتفصيلاً، قال مدير المركز، المقدم علي صالح الشحي، إن عدد البلاغات التي تلقاها المركز وتعامل معها خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 486 حالة، وأكد التركيز على سرعة الاستجابة للبلاغات، لدعم التوجه الأسري السليم والحفاظ على الأسرة وحمايتها من الضرر، وذكر الشحي أن من أبرز القضايا المتعلقة بالعنف الأسري، التي يتعامل معها المركز، العنف الجسدي والنفسي واللفظي والاقتصادي، وقضايا الإهمال، وأكد أن العنف بكل أشكاله ظاهرة مرفوضة، لما يتركه من آثار نفسية واجتماعية تمتد إلى أفراد الأسرة، فضلاً عن تأثيره في تماسكها والاستقرار المجتمعي.

ولفت إلى أن تردد بعض الضحايا في الإبلاغ، يؤكد الحاجة إلى تعزيز الوعي المجتمعي، إذ يُمثّل تحدياً في العمل المتعلق بالحفاظ على الأسرة وبناء مجتمع سليم، وأوضح أن آلية التعامل مع البلاغ تبدأ باستقباله وتقييم الحالة، وتوفير الحماية عند الحاجة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي الحالات التي تتطلب رعاية خاصة أو حماية، يعمل المركز على توفير حماية عاجلة، مع إمكانية الإحالة إلى جهات الإيواء، وفق الأنظمة المعمول بها في الدولة.

وأشار إلى أن المركز يتعاون في هذا الجانب مع عدد من الشركاء، من بينهم مركز أمان لإيواء النساء والأطفال، وهيئة الأعمال الخيرية، وجمعية الإمارات الخيرية، وهيئة الهلال الأحمر، وجمعية الإحسان الخيرية، إضافة إلى دائرة المحاكم - قسم التسامح.

ولا يقتصر عمل المركز على التعامل مع البلاغات والحالات التي تصل إليه، إذ يعمل على تعزيز ثقافة الحوار والوقاية من العنف، من خلال تنفيذ محاضرات وورش عمل وحملات توعية بالشراكة مع المدارس والجهات الحكومية، بما يدعم التوجه نحو الحفاظ على الأسرة وبنائها بصورة سليمة.

وأشار إلى أن توجه المركز خلال المرحلة المقبلة يرتكز على تفعيل عمليات الوقاية، وتطوير الخدمات، وتوسيع الشراكات المجتمعية، بما يُعزّز دوره في حماية الأسرة، وأكد أن توسيع دائرة التعاون المجتمعي، إلى جانب استمرار برامج التوعية وتعزيز ثقافة الحوار، يأتي ضمن الجهود الرامية إلى حماية الأسرة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع.