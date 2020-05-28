إنقاذ شاب توقف قلبه وغاب عن الوعي 30 دقيقة بالشارقة

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

تمكن الفريق الطبى بالمستشفى السعودى الألمانى من انقاذ شاب عربي الجنسية (43 عاماً) دخل قسم الطوارئ في فرع الشارقة بحالة صحية صعبة، حيث كان يعاني آلاماً شديدة في منطقتي البطن والصدر نتيجة إجهاد عضلة القلب وقصور وظائفه، ما أثر على الأعضاء الحيوية بجسمه، وكانت النتيجة الطبيعية لذلك توقف النبض وخفقان القلب أثناء فحص المريض من قبل أطباء الطوارئ لسحب العينات اللازمة للتشخيص، وما لبث المريض أن أحس بإعياء قبل أن يغيب تماماً عن الوعي.

وسارع الفريق الطبى بإجراء الإنعاش القلبي الرئوى ووضع أنبوبة التنفس بالقصبة الهوائية لإمداده بالأوكسجين، واستمروا بعمل تدليك لعضلة القلب، فكان لابد من استخدام جهاز الصدمات الكهربائية.

وواصل فريق الأطباء المحاولات 45 دقيقة حتى عاد خفقان القلب، ووضع المريض على جهاز التنفس الاصطناعي، ونقل إلى قسم العناية المركزة، حيث تمكن الفريق الطبى من إجراء كل ما يلزم للمحافظة على حياته، حيث أعطاه الطبيب المعالج العقاقير اللازمة لتنشيط درجة الوعى وتقوية العضلات.

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