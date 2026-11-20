أكدت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أن العملية الجراحية التي أجراها، اليوم، والدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قد كللت بالنجاح وهو الآن في مرحلة التعافي.

وقالت عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام": "نطمئنكم بأن عملية والدي قد تكللت بالنجاح، وهو الآن في مرحلة التعافي بفضل الله".

وتابعت سموها قائلا: "نشكركم جميعاً من القلب على دعواتكم الصادقة واهتمامكم. نسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، ولا يريكم مكروهاً في عزيز".