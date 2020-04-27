نيفيديا..أصغر طفلة تنتصر على «كورونا» في الإمارات

المصدر: عجمان- الإمارات اليوم

انتصرت الطفلة الهندية (نيفيديا- ثلاث سنوات) على فايروس كورونا المستجد المعروف باسم (كوفيد- 19)، حيث تعافت في دولة الإمارات، لتكون أصغر مريضة تنتصر على المرض في الدولة.

ودخلت الطفلة الهندية نيفيديا مستشفى أمينة مع والديها، وأظهرت الفحوص أنهم جميعاً مصابون بالفيروس المستجد، وخضعوا لخطة رعاية صحية مكثفة للعلاج من تداعيات المرض.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة أنجلو إربيان للرعاية الصحية محمد علي العمري: «شكل مستشفى أمينة فريقاً طبياً متعدد التخصصات وفقًا لإرشادات وزارة الصحة، للتعامل مع الأسرة التي كانت في حالة نفسية سيئة، خصوصاً عندما علم الأبوان بإصابة الطفلة الصغيرة بالفيروس».

وذكر العمري أن المستشفى يطبق برتوكول العلاج الموصى به من وزارة الصحة، للتعامل مع الحالات المصابة، لافتاً إلى أن الفريق الطبي يتمتع بخبرة واسعة الآن في تشخيص الإصابة ووضع خطة العلاج.

وتابع: «شخص الأطباء حالة الطفلة بإنها متوسطة، وبعد خضوعها للرعاية الصحية والعلاج بأدوية داعمة تعافت بسرعة من أعراضها»، مضيفاً: «على الرغم من صغر عمرها الا أنها أظهرت نضجًا هائلاً في اتباع جميع التعليمات والتعاون الشديد مع الأطباء وطاقم التمريض».

وأضاف: «كفل المستشفى الرعاية السريرية المثلى والدعم النفسي للأسرة للتغلب على المرض، حتى وصلوا لمرحلة الشفاء جميعاً».

وأشار العمري الى أن الفريق الطبي وفر الرعاية الكاملة لوالدي الطفلة اللذان أصيبا بالالتهاب الرئوي وهو أحد المضاعفات الشائعة لفيروس كورونا المستجد، وساعد الاكتشاف المبكر والعلاج المبكر على التعافي السريع.

وعبرت والدة الطفلة عن سعادتها الكبيرة بشفاء ابنتها، مشيرة الى أن الأسرة كانت تعاني حالة نفسية سيئة لانتقال العدوى للطفلة، التي لم تكن تدري خطورة الإصابة، لكن الرعاية الصحية المتكاملة، عجلت في شفائها.

من جانب آخر، نظم مستشفى أمينة حملات توعية في الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص للتدريب على كيفية تفادي الإصابة بالفيروس، كما أتاحت خدمات الطب عن بعد مع خدمات توصيل الأدوية المنزلية توفير الرعاية المستمرة للمرضى وهم منازلهم.

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