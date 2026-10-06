المستشفى الإماراتي العائم في العريش يستقبل 12 حالة جديدة من قطاع غزة

استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش المصرية 12 حالة جديدة من المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة، لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.

وتولت الفِرَق الطبية والتمريضية المختصة إجراء التقييمات والفحوص اللازمة للحالات فور وصولها، ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة، بما يضمن حصول المرضى والمصابين على الرعاية الطبية اللازمة.

وبلغ إجمالي الخدمات العلاجية التي قدمها المستشفى 35030 خدمة علاجية.

ويواصل المستشفى الإماراتي العائم أداء دوره الإنساني والطبي في استقبال المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة لهم، من خلال كوادر طبية مؤهلة وتجهيزات متقدمة تسهم في تلبية احتياجاتهم الصحية.

وتأتي هذه الجهود تجسيداً لحرص دولة الإمارات على مواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الطبية والإنسانية في قطاع غزة، وتوفير الرعاية والعلاج للمرضى والمصابين.