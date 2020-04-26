كيف تعقم سيارتك من «كورونا»

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أوصت وزارة الداخلية السائقين، بإتباع مجموعة من الإرشادات أثناء تعقيم مركباتهم، في إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، إذ نصت بتنظيف كل سطح داخلي للسيارة بمحاليل تحتوي على ما لا يقل عن 60 في المئة من الكحول، مؤكدة أنها فعالة ضد فيروس «كورونا».

ونصحت السائقين بالمداومة على تعقيم الأسطح في المركبة، وغسل اليدين قبل القيادة وبعدها، وعدم الخروج من المنزل إلا عند الضرورة القصوى وعدم استعمال مركبات الآخرين، وتنظيف الأشياء التي يتم استخدامها بشكل يومي مثل الهواتف ولوحات المفاتيح ومقابض الأبواب، والتخلص من الأشياء التي صعب تجفيفها مثل الاسفنج ومناشف التنظيف.

وتشير التقديرات إلى أن فيروس «كورونا» قادر على البقاء على الأسطح المعدنية والصلبة لأيام، ما يجعل تطهير السيارات بشكل دوري أمرًا ضروريًا في إطار إجراءات مكافحة انتشار الوباء، خاصة إذا كان هناك أكثر من فرد يتشاركون استخدام السيارة. وينصح الخبراء أيضا بتنظيف الأسطح التي تلمس بشكل متكرر مثل، عجلة القيادة ومقابض الأبواب و«الجير» وشاشات اللمس ومساند الذراعين وغيرها.

في سياق متصل حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي من خطورة ترك «عبوات التعقيم» داخل المركبات والتي قد تتسبب في حدوث انفجارات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. وأوضحت أن معظم المعقمات تحتوي على مواد كحولية قابلة للاشتعال، وتعرضها بشكل مباشر للشمس ودرجة حرارة عالية داخل المركبات يؤدي لانفجارها ما يهدد صحة وسلامة الأفراد ويتسبب بأضرار كبيرة في الممتلكات.

و من جانبها دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى عدم اغلاق نوافذ المركبة بالكامل، خاصة عند وقوفها تحت أشعة الشمس، حيث تزداد الخطورة عندما يتم إطفاء المركبة وإغلاق نوافذها وحثتهم على عدم ترك أي مواد تعقيم أو عطور أو أية مواد قابلة للاشتعال مثل «الولاعات» وغيرها داخل المركبة خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع دراجات الحرارة، مما يتسبب في تلفها وعدم الاستفادة منها.

جدير بالذكر أن أجهزة الشرطة تفرض على السائقين إلزامية ارتداء كمامة أثناء القيادة، ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، وتفرض على المخالفين غرامة 1000 درهم، كما تفرض غرامة 2000 درهم، بسبب وجود أكثر من ثلاثة أشخاص في المركبة، و3000 درهم بسبب الخروج من دون ضرورة أثناء فترة التعقيم الوطني.

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