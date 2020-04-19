"الصحة" تحذّر من دواء مزيّف لعلاج الملاريا

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حذّرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من منتجات الكلوروكين المزيفة، والمتداولة في منطقة منظمة الصحة العالمية في إفريقيا، يتم ترويجها لعلاج الملاريا، ثبت خلوها من المادة الفعالة.

وأوضحت الوزارة في تعميم وجهته إلى جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الصحي الخاص، أن التحذير جاء بناء على التعميم رقم 2020/4، الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية، يحمل رسالة تحذيرية حول تسعة منتجات من عقار الكلوروكين المزيفة، التي تباع في ثلاثة بلدان إفريقية هي " نيجيريا، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وحسب تعميم الوزارة فإن هذه المنتجات تم تحريف هويتها وتكوينها عن عمد، بطرق احتيال مختلفة تمثلت في "عدم احتواء المستحضرات على الكمية الصحيحة من المادة الفعالة، ولا يتم انتاجها من قبل الشركة المصنعة التي ورد اسمها على ملصقات المنتج، كما أن الشركة المصنعة التي ورد اسمها على ملصقات المنتج لا وجود لها".

وشدد تعميم الوزارة على أن هذه الأدوية غير معتمدة، وتشكل خطراً كبيراً على صحة المرضى، وتنتهك القانون، علماً بأنه غير مسجلة في إدارة الدواء لديها.

وحدد التعميم توصيات عدة قدمتها منظمة الصحة العالمية، تتمثل في زيادة نظام التيقظ الدوائي، في البلدان الثلاثة المذكورة، التي من المحتمل أن تتأثر بهذه المنتجات المزيفة، بحيث تشمل زيادة اليقظة في المستشفيات، والعيادات والمراكز الصحية، وتجار الجملة، والموزعين، والصيدليات أي مزودين آخرين للمنتجات الطبية، مع ضرورة عدم أخذ أي شكل من أشكال الكلوروكين إلا بموجب وصفة طبية صادرة من الطبيب المعالج، والشراء من الصيدليات المرخصة والمسجلة في الدول، والتحذير من اقتناء الدواء من خلال مصادر غير مشروعة.