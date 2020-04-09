«صحة دبي» تحدد إجراءات لتوصيل واستلام طلبات المطاعم

المصدر: وجيه السباعي ـ دبي

كشفت هيئة الصحة في دبي عن عدة إجراءات لابد أن تتبع خلال توصيل واستلام طلبات المطاعم، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المتسجد.

وقالت رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في الهيئة، الدكتورة هند العوضي، إنه يجب تجنب تداول النقود، واستبدالها بالدفع الإلكتروني، لتجنب لمس العملات النقدية، التي قد تكون ملوثة، كما ينصح باستلام طلبات الطعام من الأكياس أو الحقائب ووضعها على الأرض، مع الحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين عن موظف التوصيل، كما يفضل طلب الطعام المطهو جيداً، وتجنب الأطعمة النيئة، مع أهمية تناول الطعام فوراً وهو ساخن، وفي حال تركه فترة زمنية يفضل تسخينه بشكلٍ جيد، كذلك يجب التخلص من الأكياس أو الحقائب بعد أخذ الطعام منها، وغسل اليدين مباشرة.



وشددت العوضي على عدة إجراءات ومعايير يجب أن تلتزم بها شركات توصيل الطعام، تتمثل في ضرورة المتابعة اليومية لدرجة حرارة موظف التوصيل، والحرص على عدم التلامس مع الزبائن عند تسليم طلبية الطعام مع الحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين، كما يجب تدريب ونصح العاملين في خدمات التوصيل بالممارسات الصحيحة للنظافة الشخصية، وعدم السماح لهم بالعمل عند الإصابة بأية عدوى تنفسية.

وأضافت «يجب على موظف التوصيل غسل أو تعقيم اليدين بشكلٍ متكرر قبل وبعد أي عملية توصيل، مع ضرورة تعقيم صناديق أو حقائب التوصيل بشكل متكرر، وقبل وبعد أي عملية توصيل».