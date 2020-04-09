80 % من سكان «نايف» يخضعون لفحص «كورونا»

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أكّد المدير التنفيذي لمؤسسة «وطني الإمارات»، عضو‏ المجلس الوطني الاتحادي، ضرار بالهول الفلاسي، لـ«الإمارات اليوم»، إخضاع نحو 80% من سكان منطقة نايف لفحص فيروس «كورونا» (كوفيد-19).

وأشار إلى أن «الفرق الصحية تشرف على معاينة السكان في المنطقة، ويوجد تعاون ملحوظ من قبل أهالي المنطقة».

وأوضح الفلاسي أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من مركز شرطة نايف، وهيئة الصحة في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والمؤسسات الحكومية والخاصة، في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، لمساعدة المقيمين في منطقة نايف على تجنب الإصابة، من خلال تقديم الخدمات لهم، وتأمين الحاجيات الأساسية، مؤكداً أن العمل يمضي بوتيرة جيدة، ومنتظمة.

وتابع الفلاسي أن «الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في منطقة سوق نايف، كانت ضرورية، أملتها طبيعة المنطقة من حيث كثافة القاطنين فيها، ولكونها تمثل سوقاً تجارية مهمة، تكثر فيها عمليات البيع والشراء، وبالتالي احتكاك الناس مع بعضهم بعضاً».

وشدّد على عدم الالتفات للشائعات، مشيراً إلى ترويج البعض أخباراً زائفة عن وجود إصابات، داعياً إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية الصحية حصراً.

وطمأن الجميع بأن «الأمور تجري على أحسن وجه، وبأن الدولة ماضية في إجراءاتها لمواجهة (كورونا)».

- الفرق الصحية تشرف على الفحوصات.. وتعاون لافت من السكان.

- «وطني الإمارات» شدّدت على عدم تصديق الشائعات واستقاء المعلومات من مصدر رسمي.