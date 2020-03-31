«إسعاف دبي» تُطلق أول ممر للتعقيم الذاتي للمسعفين والمخالطين لهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أول ممر للتعقيم الذاتي، لوقاية وحماية المسعفين والمخالطين لهم، من زملاء العمل أو الأسر، من التعرض لمختلف الجراثيم والفيروسات، ومن ضمنها فيروس كورونا المستجد، والذي من الممكن أن يعلق بملابسهم، من خلال عملهم الميداني، كون المسعفين من أكثر الأشخاص اتصالاً بالمرضى أو المشتبه في إصابتهم بهذا الفيروس.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة الدراي، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالحفاظ على سلامة المجتمع، وحماية العاملين بالميدان الصحي من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين وفنيين، ليواصلوا دورهم البطولي في التصدي لهذا الفيروس، دفعنا للتفكير في تطوير ممر للتعقيم الذاتي بأسلوب مبتكر يطبق لأول مرة في الدولة، نوفر من خلاله آلية تعقيم ملابس المسعفين وأحذيتهم فور انتهائهم من العمل الميداني، كإجراء إحرازي مضاعف يحمي طواقم المسعفين، ويبعث في نفوسهم الطمأنينة لمواصلة عملهم بشكل آمن، وتم تطوير هذا الممر بالتعاون مع شركة «سيفكوجلوبال».

وتم وضع ممر التعقيم الذاتي أمام مدخل سكن السعادة، الخاص بالأطقم الميدانية التابعة للمؤسسة، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية الأخرى المتبعة في المؤسسة، ومن ضمنها الكاميرا الحرارية لكل من يدخل المبنى.