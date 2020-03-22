تمديد مهلة خصم المخالفات المرورية بأبوظبي 50% ثلاثة شهور

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شرطة أبوظبي تمديد مهلة خصم قيمة المخالفات المرورية المرتكبة في الإمارة قبل تاريخ 22 ديسمبر 2019، بنسبة 50% لمدة ثلاثة شهور مقبلة، تنتهي في 22 يونيو 2020، باستثناء المخالفات الخطرة مع إلغاء عقوبة حجز المركبة والنقاط السوداء وذلك لمدة ثلاثة أشهر. وأكدت اهتمامها المستمر بتحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم القانونية والحد من المخالفات.

وتتيح شرطة أبوظبي خدمة دفع المخالفات ببطاقات البنك الائتمانية عبر القنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، وذلك بنظام التقسيط لمدة سنة واحدة دون احتساب أي فوائد على المستفيدين مع بنوك أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، المشرق، ومصرفي أبوظبي الإسلامي والإمارات الإسلامي.

وتهدف الخدمة إلى التسهيل على السائقين وأصحاب المركبات بتقسيط مبالغ المخالفات بيسر وسهولة، ضمن نطاق تعزيز قيم السعادة والإيجابية للمتعاملين، فيما يجرى العمل على توقيع اتفاقيات أخرى مع عدد من البنوك العاملة في الدولة لتقديم هذه الخدمة.