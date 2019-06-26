مستشفى الفجيرة يجري 200 عملية «قص معدة» في 14 شهراً

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

أفاد مدير مستشفى الفجيرة، أحمد الخديم، بأن قسم جراحة السمنة في المستشفى أجرى 200 عملية قص معدة ناجحة لمرضى يعانون سمنة مفرطة خلال 14 شهراً من مطلع عام 2018 حتى أول مارس الماضي، موضحاً أن العمليات تضمنت تحويل مسار كامل ومصغر للمعدة، وإعادة جراحات لمرضى لم يتقيدوا بإجراءات العلاج بعد اجراء العمليات لهم ما نتج عنه نتائج غير مرضية في انقاص الوزن.

وأشار إلى أن نسبة نجاح الجراحات فاقت 90%، ما جعل الإقبال يزيد على القسم، وهناك عدد كبير من المرضى على قوائم الانتظار من جميع إمارات الدولة.

من جانبها أفادت رئيسة قسم الجراحة الدكتورة شيخة الشري، بأن جميع العمليات التي تم اجراؤها في القسم تمت بحرفية ومهنية عالية حيث يتم إعداد المريض للعملية بعد اختيار نوعها والمتابعة بعد الجراحة حسب السياسة والمعايير المعتمدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والتي تعادل المعايير العالمية لجراحة السمنة، وعلى أثرها يتمكن المرضى من إنقاص أوزانهم بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن المريض يخضع لمتابعة دورية بعد العملية لمدة سنة يتم خلالها عمل فحوص دورية شاملة.

وأكدت أن القسم يعد النواة لمركز متخصص على مستوى الدولة، خصوصاً أنه يضم طاقماً طبياً وتمريضياً وفنياً متميزاً بقيادة استشاري جراحة سمنة ومناظير، الدكتور شادي فاعور، إلى جانب غرفة عمليات مؤهلة لأصحاب الأوزان الكبيرة، لافتة إلى أن بعض المرضى فاقت أوزانهم 200 كيلوغرام.