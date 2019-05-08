مبادرة لبيئة عمل صحية وإيجابية في عجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

نظم قسم التثقيف والتعزيز الصحي بمنطقة عجمان الطبية المرحلة الثالثة من مبادرة بيئة عمل صحية وإيجابية «برنامج شيك»، ضمن البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية لموظفي الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان.

وتهدف المبادرة إلى إيجاد بيئة داعمة للصحة لتمكين الموظفين من تبني عادات صحية، وزيادة الوعي الصحي المرتبط بأنماط الحياة الصحية لدى الموظفين.

وتضمنت الفعالية عمل فحوص طبية للموظفين عبر منصة تفاعلية اشتملت على ضغط الدم، والسكر التراكمي، والكوليسترول وكتلة الجسم، وفحص ثاني أكسيد الكربون، كما توفرت استشارات طبية على المنصة وتوزيع نشرات توعوية، والسحب على اسم الفائز.

وقد بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 100 مستفيد، كما نظم القسم فعاليات عدة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل، بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي لعجمان، من بينها محاضرة توعوية بـ«الأردو» عن مرض السل لعمال منطقة عجمان الطبية، تهدف إلى زيادة الوعي بخطورة هذا المرض وطرق الوقاية منه.