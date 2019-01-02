%31 زيادة في عمليات القسطرة في مستشفى الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

أفاد مدير مستشفى الفجيرة، أحمد الخديم، بتمكن المستشفى من إجراء 430 عملية قسطرة قلبية ناجحة خلال العام الماضي، مقابل 287 عملية تم إجراؤها عام 2017، بنسبة زيادة بلغت 31%، إذ يستفيد من الخدمات الطبية للمستشفى نحو 250 ألف نسمة.

وأكد حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تحسين نتائج المؤشر الوطني لخفض معدلات الوفيات من أمراض القلب والشرايين، تماشياً مع استراتيجيتها بتقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة، مشيراً إلى أن مركز القسطرة القلبية بمستشفى الفجيرة يستقبل مراجعين من مستشفيات كلباء وخورفكان ودبا الفجيرة، حيث يقدم خدمات تشخيصية وعلاجية بأحدث الأجهزة الطبية التي تم رفد المركز بها أخيراً من الوزارة، إضافة إلى توفير احتياجات المركز من طاقم فني وتمريضي مؤهل، لافتاً إلى أن المركز يعد الأول من نوعه على مستوى مستشفيات الساحل الشرقي، وأن العمل بالمركز على مدار الساعة.

من جهته، أوضح استشاري قسطرة القلب ورئيس قسم القلبية بمستشفى الفجيرة، الدكتور حسين حشمت قاسم، أن المركز المزود بأحدث الأجهزة الطبية يقدم خدماته التشخيصية والعلاجية في مجالات الشرايين التاجية وقياس ضغط حجرات القلب، وإجراء توسعة الشرايين التاجية، وتركيب الدعامات والمنظمات، وأجهزة الصدمات وقسطرة تشخيصية للشرايين الطرفية وتوسيعها، وتركيب الدعامات في الأطراف.

وبيّن أن القسم حقق نقلة نوعية خلال العام الماضي في علاج الجلطة الحادة، حيث تمكن من الانتقال من علاجها باستخدام الأدوية المذيبة للجلطات، التي تراوح كفاءتها بين 50 و60%، إلى استخدام القسطرة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، وبدلاً من إعطاء المريض المصاب بجلطة حادة أدوية مذيبة، يتم إدخاله قسم القسطرة في غضون ساعة زمنية من حضوره، ويسمح للمريض بمغادرة المستشفى خلال أقل من 72 ساعة، والعودة للعمل في غضون أيام.