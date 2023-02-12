الصحة النفسية شرط لتحقيق اهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية

أجمع المشاركون في جلسة ضمن "المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة.. الصحة والتعليم والتكنولوجيا" على ان تحقيق أهداف التنمية المستدامة تتصل وتتأثر بعلاقة الانسان بنفسه وبالصحة النفسية للفرد وعلاقته بالمجتمع والطبيعة، كما استعرضوا تجارب في دول تعاني من آفات صحية أدت الى تأخرهم اجتماعيا واقتصاديا، ساهمت برامج التنمية المستدامه في تغيير واقعهم الى مستويات ايجابية غير متوقعة.

وشاركت في الجلسة المدير التنفيذي وعضو مجلس الأمناء في مؤسسة نور دبي منال تريم التي استعرضت أرقام لافتة حققتها المؤسسة خلال عملها في بلاد افريقية مثل نيجيريا. وقالت تريم ان المؤسسة ساهمت في وضع نظام مستدام للرعاية الصحية لصحة العيون، ووضعت هدف خلال عملها لتخفيض نسبة الذين يعيشون بدخل شهري اقل من 2 دولار خلال 3 سنوات، من 69% الى 50%، لكن المفاجأة كانت أن النسبة انخفضت في نهاية العام الثالث الى نحو 21%، وذلك نتيجة تحسن مستوى الخدمات الصحية التي يحصل عليها السكان.

من جهتها المدير التنفيذي، مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم سونيا بن جعفر تحدثت عن مبادرة "سراج" التي تهدف الى مساعدة الشباب العربي على اكتساب مهارات المستقبل التي تحددها المنظمات الرائدة لمساعدتهم على التفكير بشكل مختلف حول تحسين قابليتهم للتوظيف والقدرة التنافسية في سوق العمل.

وتناول مدير النظم والمنتجات في ESRI، معهد بحوث النظم البيئية كلينت براون الذي شارك أيضا في الجلسة، مبادرة الخرائط القصصية التي أطلقها المعهد بالتعاون مع صحفي من ناشيونال جيوغرافيك، وذلك انطلاقا من اقتناع المعهد واستنادا الى الأبحاث التي أجراها التي أكدت أن الانسان يحتاج ان يرى ويسمع ويروي قصته لان ذلك يدفعه الى التحرك والتعلم والبحث عن حياة أفضل. ويقصد بالخرائط القصصية، تتبع الأجزاء المهمة من حبكة القصة، بما في ذلك الإعداد والشخصيات الرئيسية والصراع والأحداث الرئيسية والحل.

أما الممثل الرئيسي للمنظمات غير الحكومية لدى الأمم المتحدة، الرابطة الدولية لعلم النفس التطبيقي جوديث كوريانسكي، فأكدت على أهمية وجود أدوات ولغة جديدة لدفع الأجيال الناشئة للمعرفة ولطرح الأسئلة. وقالت ان أحد الأمثلة على ذلك ، إمكانية استخدام نظارات الواقع المعزز في تعريفهم بتاريخهم وحضارات بلادهم بدلا من تحفيظهم معلومات وأرقام وتواريخ مكتوبة في فقرات.

من جهته محاور ومدير الجلسة مدير التسويق في شنايدر اليكتريك سامر قسطنطيني، تناول في أحد اسئلته تقنية التشات جي بي تي chat gpt ، وتساءل عن مصيرها في أعقاب منع بعض المدارس الامريكية قبل أسبوعين الطلاب من استخدامها ، متذكرا منع استخدام الانترنيت في أوائل عهده. وفي ردهم على تساؤله ،أعتبر المشاركون أن التقنية مفيدة وأنها ستفرض نفسها على واقع الحياة العصرية المرتهنة لأدوات التكنولوجيا، لكنهم شددوا انها كأي تقنية تكنولوجية أخرى، يجب ان يتم تنظيم استخدامها وفقا للأخلاقيات والمبادئ الواجب الالتزام بها لضمان احترام مشاعر وخصوصية الأفراد والمجتمعات.