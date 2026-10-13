مروان بن غليطة يفوز بـ«وسام محمد بن راشد للقيادة»

كرّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله" المدير العام لبلدية دبي، مروان بن غليطة، الفائز بـ«وسام محمد بن راشد للقيادة»، وذلك خلال ملتقى محمد بن راشد للقادة.

ويُعد الوسام أرفع أنواع الأوسمة في حكومة دبي، وأطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في الدورة الماضية من الملتقى، بهدف ترسيخ ثقافة إعداد القيادات الحكومية وتمكين قيادات الصف الثاني، بما يعزز استدامة التميز والريادة في العمل الحكومي في إمارة دبي.