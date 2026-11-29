تباينت قرارات إدارات مدارس حكومية وخاصة تطبق المنهاج الوزاري بشأن دوام الطلبة يومي الاثنين والثلاثاء، 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2026؛ إذ خصصت مدارس اليومين للمراجعة وألزمت الطلبة بالحضور، فيما قررت مدارس أخرى منحهما إجازة تسبق عطلة عيد الاتحاد.

ومن المقرر استئناف اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم الاثنين 7 ديسمبر، وفق جداول الاختبارات المعتمدة.

وأكدت إدارات في تعميمات مدرسية اطلعت عليها ”الإمارات اليوم“ تخصيص اليومين للمراجعة وأنهما يومان دراسيان رسميان، وتسري خلالهما الإجراءات المعتمدة للحضور والغياب. ودعت أولياء الأمور إلى حث أبنائهم على الحضور والاستفادة من حصص المراجعة استعداداً لاستكمال الاختبارات، فيما شددت توضيحات مدرسية لاحقة على ضرورة الالتزام بالدوام، بعد ورود استفسارات بشأن اعتبار اليومين إجازة.

وفي قرار آخر، خُصص اليومان للمراجعة للطلبة، على أن يسير الدوام وفق الجدول المتبع خلال فترة الاختبارات وينتهي عند الساعة 11:30 صباحاً. وتتحرك الحافلات بعد تجميع الطلبة وإركابهم، فيما طلبت الإدارات من أولياء الأمور ضمان وجود شخص يستلم الطالب عند وصول الحافلة إلى المنزل. وفي حال عدم وجود مستلم، يُعاد الطالب إلى المدرسة ليتسلمه ولي الأمر منها، على أن تعلن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية للمدارس.

في المقابل، أبلغت إدارات مدارس أخرى أولياء الأمور بأن يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر إجازة للطلبة تسبق عطلة عيد الاتحاد، على أن يُستأنف الدوام في 7 ديسمبر لاستكمال اختبارات الفصل الدراسي الأول.

ودعت رسائل مدرسية أولياء الأمور إلى استثمار الإجازة في تنظيم وقت الأبناء ومراجعة المواد المقررة للاختبارات المتبقية.

وتكشف القرارات اختلافاً في تحديد وضع اليومين؛ فبينما تلزم إدارات الطلبة بالحضور للمراجعة، تمنحهم إدارات أخرى إجازة.

ودعت المدارس أولياء الأمور إلى التقيد بالتعميم الصادر عن كل إدارة مدرسية، والتحقق من قرار الدوام والنقل المدرسي، على أن تُستأنف الاختبارات في 7 ديسمبر وفق الجدول المعتمد.