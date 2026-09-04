مدارس ترصد مهارات "العربية" لدى طلبة الأول باستبانة تشرك أولياء الأمور

عمّمت مدارس على أولياء أمور طلبة الصف الأول الابتدائي إجراءات استكمال استبانة ولي الأمر المرتبطة باختبار اللغة العربية «قياس مهارات الطالب» (ABA)، مؤكدة أن الاختبار مخصص حصراً لطلبة الصف الأول، وأن تعبئة الاستبانة الإلكترونية تمثل أحد متطلبات الاستعداد له.

ودعت الإدارات المدرسية الأسر إلى الدخول على رابط الاستبانة المخصص عبر البوابة الإلكترونية، وإدخال رقم هوية الطالب في الخانة المحددة، ثم التحقق بدقة من صحة الاسم الظاهر ومطابقته للبيانات الرسمية قبل الانتقال إلى الإجابة عن الأسئلة.

وحددت المدارس خمس خطوات لاستكمال الإجراء، تبدأ بالدخول إلى استبانة ولي الأمر، وإدخال رقم هوية الطالب، ومراجعة الاسم المسجل، ثم قراءة الإرشادات الخاصة بالتقييم بعناية، وصولاً إلى الإجابة عن جميع الأسئلة واستكمال الاستبانة بالكامل.

وشددت على ضرورة عدم البدء في تعبئة الاستبانة قبل التأكد من صحة رقم الهوية واسم الطالب، تجنباً لربط الإجابات ببيانات غير مطابقة، مطالبة أولياء الأمور بمراجعة جميع البنود وعدم ترك أي سؤال من دون إجابة.

وأكدت المدارس أهمية إنجاز الاستبانة في الوقت المحدد، باعتبارها جزءاً من متطلبات اختبار اللغة العربية (ABA)، داعية الأسر إلى الالتزام بالتعليمات الواردة والتعامل بدقة مع البيانات المطلوبة، بما يضمن استكمال الإجراءات بصورة صحيحة.

ونبهت إلى أن الاختبار والاستبانة المرتبطة به يخصان طلبة الصف الأول الابتدائي فقط، ولا يشملان طلبة الصفوف الأخرى، مثمنة تعاون أولياء الأمور ودعمهم المستمر لاستكمال المتطلبات التعليمية لأبنائهم.