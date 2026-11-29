قدّم 200 طالب وطالبة من فئات عمرية مختلفة عروضاً مسرحية وفقرات فنية بلغة «الماندرين» أمام وفد من مجلس الأعمال الصيني، وممثلين عن مؤسسات وشركات صينية تعمل في الإمارات.

ووظّف الطلبة ما تعلّموه من اللغة الصينية في حوارات ومشاهد مستوحاة من الحياة اليومية والثقافة الصينية، حيث جاءت زيارة الوفد ولقاء الطلبة والطالبات بدعوة من القنصلية الصينية.

وكشفت مدرسة فيكتوريا الإنجليزية في الشارقة لـ«الإمارات اليوم» عن خطة عشرية للتوسّع في تدريس اللغة الصينية «الماندرين»، تبدأ بتعليمها للأطفال من سن الثالثة، وتمتد إلى المرحلة الثانوية، وصولاً إلى طرحها مادةً دراسية ضمن مؤهلي «IGCSE» و«A-Level» في المنهج البريطاني.

وتعتزم المدرسة إخضاع طلبتها لاختبارات خارجية معتمدة في مارس المقبل، لقياس مستوى إتقانهم اللغة.

وأفادت إدارة المدرسة بأن «فيكتوريا» هي أقدم مدرسة في الشارقة أدرجت الصينية ضمن مناهجها، موضحة أن البرنامج بدأ في العام الأكاديمي 2024–2025، من المرحلة التأسيسية الأولى «FS1» والصفوف الابتدائية، وامتد تدريجياً حتى الصف الثامن.

وقالت المسؤولة التنفيذية في المدرسة، نورهان النظامي، لـ«الإمارات اليوم»، إن المدرسة خصّصت أول عامين أكاديميين لقياس استيعاب الطلبة وتطوير أساليب التدريس وفق مستوياتهم، مشيرة إلى أن البدء في سن الثالثة يتيح للأطفال التدرّب على أصوات «الماندرين» والتعرّف إلى رموز الكتابة الصينية مبكراً، وصولاً إلى مهارات لغوية أكثر تقدّماً مع انتقالهم بين الصفوف.

ولفتت إلى أن البرنامج بدأ هذا العام اعتماد الاختبارين المعياريين الدوليين «YCT» و«HSK» لقياس مستويات الطلبة، والاستفادة من النتائج في تطوير تدريس الصينية بوصفها اللغة الثالثة في المدرسة.

وأشارت النظامي إلى أن عدداً من طلبة المدرسة اتجهوا خلال السنوات الخمس الماضية إلى الصين لاستكمال دراستهم الجامعية، معتبرة أن تعلّم اللغة مبكراً يوسّع خيارات الطلبة في التعليم العالي والعمل، خصوصاً في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة.

وقالت مديرة المدرسة، كارلا بوزا، إن تدريس الصينية يجمع بين تعلّم المفردات واستخدامها في مواقف تحاكي الحياة اليومية، إذ يتدرّب الطلبة والطالبات على التعبير عن أنفسهم من خلال المحادثات والمشاهد التمثيلية.

وأوضحت أن الاختبارات الخارجية المقرّرة في مارس المقبل ستقيس مستوياتهم، وتتيح للمدرسة تقييم ما اكتسبوه من مهارات خلال البرنامج.

والتقى الوفد مؤسس المدرسة، أمين نظامي، ومديرتها كارلا بوزا، وقدّم للطلبة والطالبات هدايا رمزية تشجيعاً لهم على مواصلة تعلّم الصينية.

وقالت رئيسة شؤون الطلبة ومسؤولة العلاقات الحكومية في المدرسة، هند السيد، إن أولياء الأمور أبدوا تجاوباً مع إدراج الصينية محل الفرنسية التي كانت تُدرّس بوصفها اللغة الأجنبية الثانية.

وربطت اهتمام الأسر بتنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والصين، وما يتيحه تعلّم اللغة من فرص للدراسة والعمل. وأشارت إلى أنها تلمس أهمية هذه الخطوة أيضاً بصفتها أمّاً لثلاثة أبناء يدرسون في المدرسة.