أبوظبي - وام

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وقّع مركز جامع الشيخ زايد الكبير ووزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم، لتطوير محتوى معرفي وتعليمي مبتكر، يوظّف المنصات الرقمية والإنتاجات الثقافية المرئية للمركز في دعم العملية التعليمية، وتعزيز القيم الأخلاقية والمعرفية لدى الطلبة، وترسيخ مبادئ التسامح والتعايش، بما يجسّد تكامل أدوار المؤسسات الوطنية في بناء الإنسان وإعداد الأجيال الناشئة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيس مجلس أمناء مركز جامع الشيخ زايد الكبير، عبدالرحمن بن محمد العويس، ووزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، ووقّع المذكرة عن المركز مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، الدكتور يوسف العبيدلي، وعن الوزارة وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس محمد القاسم.

وتشمل المذكرة جميع المدارس الحكومية في الدولة بمختلف مراحلها الدراسية، وتهدف إلى تقديم محتوى معرفي موثوق بأساليب إبداعية معاصرة، يستلهم موضوعاته من المناهج الدراسية، ويسهم في نشر القيم الإسلامية السمحة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش، والتعريف بإسهامات الحضارة الإسلامية في العلوم والمعرفة والفنون والعمارة، مع إتاحته رقمياً بما يدعم التعلم الذاتي والتعلم عن بُعد، ويوسع فرص الاستفادة منه للطلبة وأولياء الأمور.

وقال عبدالرحمن بن محمد العويس: «إن بناء الإنسان وترسيخ القيم يمثلان استثماراً استراتيجياً في الأجيال القادمة، وتجسّد هذه المذكرة تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية في إعداد جيل يجمع بين المعرفة والمهارة والقيم الأخلاقية والإنسانية، كما تمثل امتداداً لرسالة مركز جامع الشيخ زايد الكبير التي أرادها الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منارة للتسامح والتعايش، لتصل إلى أبنائنا الطلبة بأساليب معرفية معاصرة تعزز الوعي بالقيم الإسلامية السمحة، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للتعرف إلى الحضارة الإسلامية وإسهاماتها الإنسانية».

بدورها، أكدت سارة بنت يوسف الأميري أن القيم هي الركيزة التي تُبنى عليها مهارات المستقبل، وعملت الوزارة من خلال العديد من البرامج والخطط، التي يأتي في مقدمتها الميثاق الوطني للتعليم لترسيخ ملامح متعلم معتز بهويته، ناقد في تفكيره، مبادر ومبتكر، لافتةً إلى أن مذكرة التفاهم مع مركز جامع الشيخ زايد الكبير تأتي في سياق تدعيم رسالة الوزارة والمركز معاً بما يحقق تطلعات دولة الإمارات في أجيالها المقبلة، وأشادت بما سيقدمه المركز من محتوى معرفي وقيمي موثوق، يتاح في أي وقت ومكان، ويدعم التعلم الذاتي، ويعزز السلوك الإيجابي لدى الطلبة.

وقال الدكتور يوسف العبيدلي: «تمثل هذه الشراكة امتداداً لرسالة مركز جامع الشيخ زايد الكبير في نشر المعرفة وترسيخ القيم الإسلامية والإنسانية، والاستفادة من خبراته المتراكمة في إنتاج السلسلات الثقافية المرئية، التي تجمع بين الرصانة العلمية والأساليب الإبداعية المعاصرة، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى توظيف منصات المركز الرقمية ومحتواه المعرفي في تطوير مواد تعليمية مستلهمة من المناهج الدراسية، وإيصالها إلى الطلبة بأساليب جاذبة تعزز التعلم الذاتي، وترسخ القيم الأخلاقية والتسامح والتعايش، وتعرّف الأجيال الناشئة بإسهامات الحضارة الإسلامية في مختلف مجالات المعرفة».

وأكد المهندس محمد القاسم أن المذكرة تعكس حرص الوزارة على توسيع آفاق التعلم، وتعزيز التكامل بين المناهج الدراسية والمصادر المعرفية والمؤسسات الوطنية ذات الخبرة، بما يوفر للطلبة تجارب تعليمية ثرية تتجاوز حدود الصف الدراسي، موضحاً إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه الشراكة إلى توظيف المحتوى المرئي والتفاعلي في ترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، وتنمية مهارات التفكير والبحث والاستكشاف لدى الطلبة، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة والإبداع.

وتستند الشراكة إلى تجربة مركز جامع الشيخ زايد الكبير في الإنتاج المرئي والمسموع، التي تمتد لأكثر من 10 سنوات، طور خلالها منظومة من السلسلات الثقافية والمعرفية التي تقدم محتوى موثوقاً بأساليب إبداعية معاصرة، وتستهدف مختلف فئات المجتمع، لاسيما الأطفال والناشئة والشباب.