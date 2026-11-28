دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في الإمارة، عن إطلاق برنامج «درّاج دبي»، في خطوة تهدف إلى دمج تعليم ركوب الدراجات الهوائية ضمن منهاج التربية البدنية والصحية في المدارس الخاصة المستهدفة في الإمارة، بما يتناسب مع الفئات العمرية للطلبة، وتعزيز مهاراتهم الحياتية والبدنية، وترسيخ ثقافة التنقل الآمن والمسؤول لديهم في سن مبكرة.

ويتزامن إطلاق البرنامج مع فعاليات تحدّي دبي للياقة البدنية، بدعم هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشرطة دبي وبلدية دبي وهيئة تنمية المجتمع، ضمن جهود مشتركة لتحقيق مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033، وأجندة دبي الاجتماعية 33، وخطة دبي الحضرية 2040، ومواكبة تطوير مسارات الدراجات الهوائية والبنية التحتية للتنقل المستدام في الإمارة.

«درَّاج دبي» يستهدف أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بحلول 2033. من المصدر

ويستهدف البرنامج أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بحلول عام 2033 من خلال نموذج تعليمي مبتكر يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ويربط التعليم بالصحة وجودة الحياة والاستدامة والتخطيط الحضري، بما يعزز قدرة الطلبة على استخدام مسارات الدراجات الهوائية بأمان وثقة ومسؤولية.

وينسجم برنامج «درّاج دبي» مع منظومة «مهارات من أجل الحياة» التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، باعتبارها أول منظومة متكاملة لمهارات الحياة في دبي، بهدف تمكين جميع المتعلمين في الإمارة من اكتساب المهارات العملية والشخصية والاجتماعية التي تعزز جاهزيتهم للمستقبل، وتدعم قدرتهم على التعامل بكفاءة مع متطلبات الحياة والدراسة والعمل، بما يواكب مستهدفات استراتيجية التعليم في الإمارة 2033.

وتوفر المنظومة إطاراً تعليمياً مرناً ومتطوراً يستجيب للاحتياجات المتغيرة للمتعلمين والمجتمعات والقوى العاملة المستقبلية، ويضع المتعلم في صميم العملية التعليمية، بدءاً من مرحلة ما قبل الروضة حتى التخرج وما بعده، بما يعزز مفهوم التعلّم مدى الحياة.

وأكدت مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة عبدالله ميران، أن برنامج «درّاج دبي» يجسد رؤية الإمارة في تطوير نموذج تعليمي يضع المتعلم في صميم اهتمامه، ويعزز قدرته على مواجهة متطلبات الحياة بثقة واستقلالية ومسؤولية من خلال تمكينه من المهارات الحياتية اللازمة، بما ينسجم مع أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033.

وأشارت إلى أن برنامج «درّاج دبي» يسهم في صقل شخصية الطالب، وتعزيز صحته وجودة حياته، انطلاقاً من توجه إمارة دبي نحو ترسيخ ثقافة ركوب الدراجات الهوائية بوصفها إحدى وسائل التنقل، وتقديم نموذج عالمي رائد يشجع الطلبة على الوصول إلى مدارسهم باستخدام وسائل تنقل بديلة عن السيارات الخاصة ووسائل النقل العام.

وتوجهت بالشكر والتقدير إلى الجهات الداعمة للمشروع، سواء في مرحلته التجريبية أو مراحل تنفيذه المقبلة، مثمنةً دورها في دعم أهدافه، معربة عن تطلعها إلى التوسع في تطبيق البرنامج ليشمل مختلف مناطق إمارة دبي خلال السنوات القليلة المقبلة.

ويستهدف البرنامج، في مرحلته الأولى، نحو 6400 طالب وطالبة في المدارس الخاصة بدبي، بما يتواءم مع الشبكة المتكاملة لمسارات الدراجات الهوائية التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة.

وأشاد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، بإطلاق برنامج «درّاج دبي»، الذي يسهم في ترسيخ ثقافة التنقل الآمن والمستدام، وتحويل ممارسة النشاط البدني إلى جزء من أسلوب الحياة اليومي، بما يدعم مستهدفات الإمارة في جودة الحياة والاستدامة.

وقال: «تعمل الهيئة على تطوير منظومة متكاملة للتنقل المرن، يكون فيها المشي واستخدام الدراجات الهوائية ووسائل التنقل الفردي جزءاً مكملاً لمنظومة النقل الجماعي من خلال توفير بنية تحتية آمنة ومتكاملة من مسارات الدراجات الهوائية يزيد طولها على 630 كيلومتراً، تربط المناطق السكنية بالوجهات الحيوية ومحطات وسائل النقل الجماعي، بما يسهم في تعزيز رحلات الميل الأول والأخير، ويوسّع خيارات التنقل أمام السكان والزوار»، مشيراً إلى أن التوعية المرورية تمثل أحد العناصر الرئيسة في استراتيجية السلامة المرورية، وتولي الهيئة أهمية خاصة لغرس مفاهيم السلامة والوعي المروري لدى طلبة المدارس والجامعات من خلال برامج ومبادرات توعوية موجهة لطلاب المدارس والجامعات، من بينها برنامج «القواعد الذهبية لسلامة الأجيال».

وأكد الطاير أن استهداف البرنامج أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بحلول عام 2033 يمنحه أثراً مجتمعياً يتجاوز أسوار المدرسة إلى الأسرة والمجتمع، مشيراً إلى أن ترسيخ ثقافة ركوب الدراجة لدى الأجيال الجديدة، بالتوازي مع تطوير شبكة متصلة وآمنة من المسارات، يعزز ممارسة النشاط البدني ويرسخ مفهوم التنقل المستدام بوصفه خياراً عملياً في الحياة اليومية.

ويراعي البرنامج مبادئ الشمولية وتكافؤ الفرص، بإتاحة المشاركة للطلبة بمختلف قدراتهم واحتياجاتهم التعليمية، وتكييف الأنشطة التدريبية لتلائم احتياجات أصحاب الهمم، بما ينمّي مهاراتهم ويعزز استقلاليتهم وثقتهم بأنفسهم.

واختُتمت المرحلة التجريبية للبرنامج في الحديقة القرآنية بمنطقة الخوانيج، بمشاركة نحو 160 طالباً وطالبة، إلى جانب معلمي التربية البدنية من 6 مدارس خاصة في دبي، حيث تدرَّب الطلبة في مساحة تحاكي حركة المرور، وتتيح لهم ممارسة ركوب الدراجات بأمان.

بدورها، أكدت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، أن تنمية المهارات الحياتية لدى الطلبة في المراحل المبكرة تسهم في بناء شخصيات أكثر ثقة واستقلالية وقدرة على المشاركة الإيجابية في المجتمع، مشيرة إلى أن برنامج «درّاج دبي» يقدم تجربة عملية تعزز لدى الطلبة قيم المسؤولية والاعتماد على النفس والتفاعل الواعي مع محيطهم.

وقالت: «نؤمن بأن بناء الإنسان يبدأ في المراحل المبكرة، حين نغرس فيه الثقة والاستقلالية والمسؤولية، ونمنحه المهارات التي تساعده على التعامل مع الحياة بوعي وثقة. وما يميز هذا البرنامج أنه يحول التعلم إلى تجربة عملية، ويمنح الطلبة مساحة لاكتساب مهارات تنعكس على جودة حياتهم ونموهم الشخصي والاجتماعي».

وقال مدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة: «يؤكد البرنامج أهمية الاستثمار في تنمية المهارات الشخصية والحياتية والبدنية للطلبة، وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع متطلبات المستقبل والحياة بثقة ومرونة. ومن خلال تشجيع أجيال المتعلمين على تبني ثقافة التنقل بالدراجات الهوائية، واستخدامها بأمان ومسؤولية في سن مبكرة، يسهم البرنامج في جعل النشاط البدني جزءاً من نمط حياتهم اليومي، ويعزز صحتهم ولياقتهم البدنية، ويرسّخ لديهم عادات صحية تدعم جودة حياتهم».

ويجمع برنامج «درّاج دبي» بين التعلّم المنهجي والتطبيق العملي عبر مسارين؛ يركّز الأول على دمج تعليم ركوب الدراجات ضمن منهاج التربية البدنية والصحية في المدارس الخاصة المستهدفة، بما يتناسب مع الفئات العمرية للطلبة، ويسهم في تنمية مهاراتهم في ركوب الدراجات والتحكّم بها، وتعريفهم بقواعد السلامة المرورية والسلوك المسؤول على المسارات المخصصة. ويتيح المسار الثاني تطبيق هذه المهارات في بيئات آمنة تحاكي الواقع، بما يعزّز وعي الطلبة بالمخاطر، وينمّي لديهم الانضباط والقدرة على اتخاذ القرار، ويرسّخ لديهم قيمة احترام مستخدمي الطريق، ويعزّز استقلاليتهم وثقتهم بأنفسهم. كما يشجّع البرنامج الطلبة على تبنّي أنماط حياة صحية ونشطة.

مطر الطاير:

• «درّاج دبي» يسهم في تحويل ممارسة النشاط البدني إلى جزء من أسلوب الحياة اليومي.

حصة بوحميد:

• تنمية مهارات الطلبة في المراحل المبكرة تسهم في بناء شخصيات أكثر ثقة واستقلالية.

عائشة ميران:

• البرنامج يجسد رؤية الإمارة في تطوير نموذج تعليمي يضع المتعلم في صميم اهتمامه.