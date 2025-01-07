"التربية والتعليم" تعلن عن البرنامج الزمني الخاص بإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البرنامج الزمني الخاص بمواعيد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2024-2025، لكافة المراحل الدراسية، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق لـ8 يناير، ولغاية يوم الجمعة الموافق لـ 10 يناير.

وخصصت الوزارة بحسب البرنامج الزمني المُعلن عنه يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025 لنتائج الصفوف الدراسية من الأول إلى الرابع، على أن يتم إعلان نتائج الصفوف من الخامس إلى الثامن يوم الخميس الموافق لـ 9 يناير، في حين سيتم الإعلان عن نتائج الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر يوم الجمعة الموافق لـ 10 يناير الجاري.

بوابة الطالب الإلكترونية

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلبة وأولياء الأمور الحصول على نتائج الفصل الأول عبر بوابة الطالب الإلكترونية وفق التواريخ المحددة في الجدول الزمني، وذلك اعتباراً من الساعة 10 صباحاً في الأيام المحددة لكل مرحلة دراسية، إلى جانب إمكانية طباعة الشهادات إلكترونياً عبر البوابة نفسها، وذلك ابتداءً من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 12 صباحاً.