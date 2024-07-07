وفد من جامعة الإمارات يلتقي بأوائل الثانوية العامة في الدولة

زار مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، الدكتور أحمد مراد، والنائب المشارك لشؤون الطلبة، الدكتورة سعاد المرزوقي، ومديرة إدارة الاتصال المؤسسي بالجامعة، غالية الأحبابي، أوائل الثانوية العامة لتقديم التهنئة لهم على تميزهم الأكاديمي.

وهدفت الزيارة إلى تشجيع الطلبة المتفوقين على مواصلة التفوق الأكاديمي، والانضمام إلى جامعة الإمارات لمواصلة دراستهم الجامعية، بما يتناسب مع الأهداف الاستراتيجية للجامعة نحو استقطاب وتمكين أفضل المواهب، لمواصلة رفد المجتمع بنخبة من الخريجين ذوي الكفاءة العلمية والمهنية العالية.

وقال المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، زكي أنور نسيبة: «نحن فخورون بإنجازات طلبة الثانوية العامة، باعتبارهم رواداً لمستقبل الدولة وسفراء لرؤيته الطموحة، حيث تأتي هذه المبادرة تأكيداً على التزام جامعة الإمارات بدعم المتفوقين، وتشجيعهم على مواصلة تحقيق النجاحات في مسيرتهم العلمية، إيماناً منا بأهمية الاستثمار في تعليم الشباب وتمكينهم من الاضطلاع بواجباتهم نحو المستقبل المنشود على أكمل وجه وتحقيق طموحاتهم».