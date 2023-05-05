«الإمارات للتعليم»: توظيف كوادر مختصة لتعليم أصحاب الهمم

كشف مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، المهندس محمد القاسم عن أن المؤسسة تعمل على توفير كوادر مختصة ومتمكنة في تعليم أصحاب الهمم لدعم عملية الدمج في المدارس؛ إذ تم حصر النقص والعمل على توظيف كوادر جديدة من خلال مقابلات ستتم بداية العام الدراسي الجديد، وإخضاع من يجتازها لبرنامج تدريبي شامل، مشدداً على أهمية وجود الكادر المواطن في الميدان التربوي.

وأعلن أنه سيتم خلال العام الدراسي المقبل افتتاح ثلاثة مجمعات تعليمية جديدة موزعة على مدن الفجيرة، بطاقة استيعابية تصل إلى 7500 طالب وطالبة، مشيراً إلى أن المجمع التعليمي الواحد سيستوعب 2500 طالب وطالبة.

وأكد أنه تم إجراء عدد من الزيارات لمدارس إمارة الفجيرة، بهدف الاطلاع على أبزر التحديات التي تواجهها وكان من أبرزها إحلال مدارس قديمة في المنطقة، واستبدالها بمجمعات تعليمية حديثة ذات مواصفات ومقاييس عالية تخدم منظومة التعليم الحديث في الدولة، إضافة إلى استبدال عدد من الحافلات القديمة، وتوفير 40 حافلة جديدة تحقق الريادة في خدمة النقل المدرسي بشكل آمن وفق أرقى وأعلى المعايير.

وأشار خلال مشاركته في اللقاء المفتوح الثامن عشر في مجلس البدية في الفجيرة بحضور عدد من مسؤولي المؤسسات التعليمية في الإمارة وأولياء أمور الطلبة وعدد من الطلبة، إلى أنه تم إنجاز المجمعات التعليمية الجديدة بنسبة 60%؛ إذ تم البدء في أعمالها الإنشائية منذ ديسمبر الماضي بحيث تستقبل الطلبة مع بداية العام الدراسي المقبل.

وقال القاسم إن مدارس الأجيال تختلف عن المدارس الأخرى في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، وإن نموذجها سيكون مشروع مدارس المستقبل، وتعد إحدى ثمرات اللقاءات المفتوحة التي نظمتها المؤسسة، إلى جانب مشروع التأهيل الوظيفي وتدريب الكوادر التعليمية والإدارية، مؤكداً أن المعلم هو أهم محاور العملية التعليمية، وتعمل المؤسسة على مشروع التدرج الوظيفي وسيتم الانتهاء منه نهاية الشهر الجاري ورفعه للقيادة لاعتماده، كما تعمل على تأهيل وتدريب المعلمين والإداريين في جميع إمارات الدولة، منوهاً بأن المؤسسة على أهبة الاستعداد لرصد وسد جميع الفجوات، لانطلاقة عام دراسي متميز نهاية أغسطس القادم.

ولفت القاسم إلى أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة المنصات بالاستفادة من ملاحظات أولياء الأمور والطلبة؛ إذ تتم مراجعة مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية و«الاجتماعية»، وتعمل المؤسسة على فصل مواد اللغة العربية و«الإسلامية» و«الاجتماعية» والاستغناء عن منهج سلامة.

3

مجمعات تعليمية جديدة موزعة على مدن الفجيرة بطاقة استيعابية تصل إلى 7500 طالب وطالبة.