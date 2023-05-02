مدارس تضع 3 شروط لحجز مقاعد العام الدراسي المقبل

وضعت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية ثلاثة شروط لحجز مقاعد للطلبة خلال العام الدراسي المقبل، على أن تكون أولوية التسجيل لأشقاء الطلبة المسجلين في المدرسة في مختلف المراحل الدراسية، وللطلبة الذين تركوا المدرسة وقرروا العودة إليها بعد سنوات من الدراسة في مدارس أخرى، وللطلبة المتفوقين القادمين من مدارس أخرى، شرط حصول كل طالب على درجات متميزة في جميع المواد الدراسية.

وعزت المدارس وضعها الشروط الثلاثة للحفاظ على المستوى التعليمي المتميز لطلبتها.

وقال مسؤولون في أقسام القبول والتسجيل، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، إن من حق المدارس الخاصة تحديد الفئات التي يتم قبولها وتسجيلها من الطلبة في فصولها الدراسية، لضمان الحفاظ على المستوى التعليمي المتميز الذي تتمتع به، وعلى سلوك الطلاب لديها، حيث إن قبول بعض الطلبة من مدارس أخرى قد يؤدي إلى خلط سلوك هؤلاء الطلبة بالطلبة المسجلين في فصولها الدراسية، وبالتالي إعادة سلوك الطلبة الجدد، وضبطهم داخل الفصول الدراسية، وإرهاق المعلمين والكادر الإداري.

وأضافوا أن أولوية حجز المقاعد ستكون لأشقاء الطلبة المسجلين في الفصول الدراسية في مختلف المراحل الدراسية، لأن المدارس لديها اطلاع كامل على أسر هؤلاء الطلبة، وعلى سلوك أبنائهم المسجلين لديها، وعلى مستواهم الدراسي، وعلى مدى تفاعل ذويهم مع توجيهات المعلمين، كما أن من السهل على الطلبة الأشقاء الحضور إلى المدرسة ومنها، سواء بمركبة ذويهم أو من خلال حافلات المدرسة، ما يؤدي إلى اختصار الوقت في نقلهم إلى المدارس وتوصيلهم إلى منازلهم.

وأشاروا إلى أن من شروط حجز المقاعد أن ستكون للطلبة القدامى من المدرسة التي تركوها، وانتقلوا إلى مدارس أخرى بالعودة والتسجيل مجدداً، على اعتبار أنه تم تأسيسهم في فصولها الدراسية خلال فترة دراستهم لديها، وأن عودتهم ستؤدي إلى الحفاظ على المستوى التعليمي للمدارس، وستكون عاملاً مساعداً في رفع معنويات زملائهم الآخرين الذين درسوا معهم في السنوات السابقة.

وأوضحوا أنه بالنسبة إلى الشرط الثالث، فإنه سيتم قبول حجز مقعد لأي طالب متفوق ومتميز، شرط أن يكون حاصلاً على درجات متميزة في جميع المواد الدراسية في شهادة نهاية العام الدراسي الجاري، ولفتوا إلى أن المدارس تسعى لتعزيز فصولها الدراسية بالطلبة المتفوقين والمتميزين في جميع المراحل الدراسية خلال العام الدراسي المقبل.

وذكروا أن المدارس ستفتح باب حجز المقاعد للعام الدراسي المقبل، بداية من شهر مايو المقبل، وستقوم المدارس بإرسال رسائل لذوي الطلبة المسجلين لديها، تبلغهم بفتح باب حجز المقاعد في الفصول الدراسية، في حال رغبوا في تسجيل أبناء جدد لديها، على أن يتم قبول أشقاء الطلبة والطلبة الراغبين في العودة إلى المدارس مرة أخرى في الأسبوع الأول، وفي حين سيتم تخصيص الأسبوع الثاني من شهر مايو المقبل لحجز مقاعد بقية الطلبة في مختلف المراحل الدراسية.

وأضافوا أن الهدف من تنظيم عملية حجز المقاعد هو ضمان سهولة إجراء المقابلات مع الطلاب، واستقبالهم في أقسام التسجيل دون أي ازدحامات، ولضمان مرور عملية حجز المقاعد ودفع رسومها دون أي معوقات أو إرهاق لذوي الطلبة، مشيرين إلى أنه ستتم الموافقة على حجز مقاعد للطلاب الجدد بعد نهاية الدوام الدراسي من الساعة الثانية والنصف إلى الخامسة والنصف.

حجز المقاعد يكون للطلبة القدامى من المدرسة التي تركوها وقرروا العودة.