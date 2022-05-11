«الإمارات للتعليم» تحدد مواعيد اختبار قبول الطلبة في مسار النخبة

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، مواعيد اختبار القبول في مسار النخبة للذكور والإناث، حيث حددت بعد غد (الجمعة) لبدء اختبارات الطلاب، و20 من الشهر الجاري للطالبات، مشيرة إلى إخطار الطلبة بموقع مركز الاختبار، وتوقيت إجرائه.

وشرحت المؤسسة على «تليجرام» أن الاختبارات ستجرى في المراكز التي تم اختيارها مسبقاً من الطلبة المسجلين، في أربع مواد، هي: اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم، لافتةً إلى أن مدة الاختبار ستكون ساعة واحدة.

وشددت على أهمية الالتزام بالحضور قبل 30 دقيقة من الموعد، وإحضار الهوية الإماراتية وجهاز الكمبيوتر المحمول والقرطاسية (ورقة وقلم)، وإبراز نتيجة فحص سلبية ( PCR) لا تتجاوز 96 ساعة، أو نظام المرور الأخضر على تطبيق «الحصن» للطلبة وذويهم.

وأكدت أن ارتداء الكمامة سيكون إلزامياً في المدرسة وقاعة الاختبار.

وأُطلق مسار النخبة رسمياً، في العام الدراسي 2017/2016 مستهدفاً 1000 طالب وطالبة في الصف السابع فقط، وتوسع المسار خلال السنوات اللاحقة ليشمل حتى هذا العام الدراسي جميع طلبة الحلقتين الثانية والثالثة من الصف الخامس حتى الثاني عشر.

ويهدف المسار إلى إعداد وبناء جيل من الطلبة المؤهلين لمواكبة المتطلبات المحلية والعالمية، وبناء مجتمع الاقتصاد المعرفي لدولة الإمارات، وتأهيل خريجيه من الطلبة الإماراتيين المتميزين للالتحاق بأفضل مؤسسات التعليم العالي المحلية والعالمية.

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