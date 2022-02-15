جميلة المهيري تنعى طالبة وافتها المنية إثر حادث سير

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

نعت وزيرة دولة لشؤون التعليم العام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، جميلة المهيري، الطالبة في مدرسة أم عمار بعجمان، شيخة حسن، التي وافتها المنية إثر حادث سير.

وقالت المهيري، في تغريدة على «تويتر»: «ببالغ الحزن فقدنا اليوم إحدى طالباتنا في مدرسة أم عمار بعجمان الطالبة شيخة حسن، والتي وافتها المنية إثر حادث سير، خالص التعازي لذوي الفقيدة ولصديقاتها ولمعلماتها، أسرتنا التربوية بأسرها يعتصرها الألم لفقدان ابنتنا شيخة ونسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون».

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