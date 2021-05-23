"الإمارات للتعليم" تحدد 3 مواعيد متبقية لاختبار "إمسات" العام الدراسي الجاري

المصدر: أمين الجمال - دبي

دعت مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي مديري النطاقات ومديري المدارس الحكومية بالإسراع في تسجيل طلبة الثاني عشر في اختبار الامارات القياسي "إمسات".

وأفادت بتوفر ثلاثة مواعيد أخيرة للاختبار ، أيام 29 مايو الجاري، والخامس من يونيو المقبل و12 من الشهر نفسه.

وأكدت المؤسسة ضرورة متابعة تسجيل الطلبة في الاختبار مع الفرق المختصة في المدارس لضمان تسجيلهم على موقع الاختبار في أسرع وقت ممكن.

وأشارت إلى أهمية اختبار "إمسات" بالنسبة للدراسة الجامعية لطلبة الثاني عشر، وهو مطلوب لقبولهم في الجامعات والبعثات الخارجية والمنح الدراسية.

وأكدت ضرورة توجيه المرشدين الأكاديميين للتعميم على الفئة المستهدفة من الطلبة وأولياء الأمور بالمواعيد والمتابعة معهم، مع ضرورة حثّهم على التسجيل على منصة الاختبار والالتزام بالمواعيد الثالث الأخيرة للاختبار.

واختبار القبول الجامعي اختبار إلكتروني معياري لتقييم مدى امتلاك الطلاب للمهارات والمفاهيم في نهاية الحلقة الدراسية الثالثة لمواد دراسية محددة.

وتقيس هذه الاختبارات معلومات ومهارات طلاب الصف الثاني عشر بعد انتهائهم من مرحلة التعليم العام والانتقال الى مرحلة التعليم العالي. وتعطي هذه الاختبارات أصحاب القرار معلومات في مرحلة التسجيل بالجامعة.



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