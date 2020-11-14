«التربية» تحدد الجدول الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الأول

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حددت وزارة التربية والتعليم الجدول الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

ووفقاً لـ«دليل استعدادات المدرسة الإماراتية»، يؤدي طلبة الصفوف، من الرابع حتى الحادي عشر، الامتحانات «عن بُعْد»، وفق جدول يتيح لهم تسليم المهام والمشروعات النهائية، خلال الفترة من 15 حتى 19 نوفمبر الجاري، فيما تبدأ الامتحانات الفعلية في 22 من الشهر نفسه. وتبدأ الصفوف من الرابع حتى الثامن الامتحانات في ست مواد، وحددت مدة كل امتحان بساعة واحدة، عدا اللغة الإنجليزية، إذ خصص لها 90 دقيقة.

وتبدأ امتحانات الصفوف، من التاسع حتى الثاني عشر، في المسارين العام والمتقدم، من الـ11 صباحا حتى الـ12 صباحاً، وتنتهي 9 ديسمبر المقبل.

وحرصت الوزارة على إعلام طلبة الثاني عشر، وذويهم، بكيفية أداء الاختبار داخل المدرسة، وضرورة إحضار جهاز «لاب توب» أو لوحي، مشحون بالكامل، لأداء الاختبار.

وأكدت التواصل معهم للحضور إلى المدرسة قبل بدء الاختبارات، لتفقد أجهزتهم، والتأكد من جاهزيتها لأداء الاختبار.

كما أكدت جاهزية المعلمين، وحصولهم على الأدوات اللازمة، لتوفير الدعم النفسي للطلبة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت، أول من أمس، عن ترحيل موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول للمدارس الحكومية والخاصة، التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل الدراسية حتى 22 نوفمبر الجاري، بدلاً من 15 نوفمبر (الموعد السابق)، لضمان جاهزية الإجراءات الوقائية.

وأوضحت أن الامتحانات ستعقد عن بُعْد لجميع الصفوف، باستثناء طلبة الصف الـ12، إذ من المقرر إجراؤها في المدارس.

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