تعرف إلى جدول وموعد الاختبارات المركزية القصيرة

المصدر: أمين الجمال - دبي

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، جدول الاختبارات المركزية للفصل الدراسي الثالث لطلبة المدارس الحكومية، والمقررة من قبل فريق التقييم، وتبدأ في 4 مايو الجاري (بعد غدٍ الاثنين)، وسيتم الإعلان عن باقي مواعيد اختبارات المواد الأخرى منتصف الأسبوع المقبل.

وأفادت الوزارة بأن الاختبارات المركزية تعد بمثابة اختبارات قصيرة، بديلة عن امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث للصفوف من الرابع إلى 11، أما بالنسبة للصف 12 فستطبق للطلبة اختبارات قصيرة مركزية، إضافة إلى امتحان نهاية العام، وستكون موحدة مركزيا.

ولفتت الوزارة إلى أنه، تحسباً لأي طارئ، سوف تنفذ اختبارات مركزية، مرة أخرى (تعويضية)، وذلك في حال واجه الطلبة صعوبات معينة لم تمكنهم من حضور الاختبار الأساسي.

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