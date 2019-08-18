85 منفذاً لبيع الزي المدرسي على مستوى الدولة

المصدر: أمين الجمال - دبي

يبدأ اليوم بيع الزي المدرسي لطلبة المدارس الحكومية للعام الدراسي 2019-2020، في 85 منفذاً للبيع في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة والعين، وبينها مركز واحد في كل من بدع زايد، وجزيرة دلما، والمرفأ، وخورفكان، وكلباء.

وتراوح أسعار الزي المدرسي بين 25 و139 درهماً.

وأظهر دليل الزي المدرسي، الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم، أن الأسعار لمرحلة رياض الأطفال تراوح بين 31 و45 درهماً، وزي الحلقة الأولى بين 25 و42 درهماً. أما أسعار زي الحلقة الثانية فتراوح بين 38 و49 درهماً، وأسعار زي المرحلة الثالثة بين 30 و139 درهماً.

واعتمدت الوزارة الزي المدرسي، للعام الدراسي المقبل، بتصاميم وألوان جديدة، بعد توحيده لجميع الطلبة على مستوى الدولة في المدارس الحكومية، وفق مواصفات تنسجم مع الهوية الوطنية، وتراعي متطلبات تدخل في صميم مظاهر المجتمع والبيئة المحلية للمجتمع الإماراتي، وتعزّز من قيم المواطنة الإيجابية لدى الطلبة.

وأشارت إلى أنه روعي في التصميم الجديد أن تكون الألوان منحصرة في تدرجات الأزرق والكحلي، وموحدة وجاذبة ومناسبة لكلا الجنسين ولمختلف الأعمار. كما تميز الزي الجديد بمواصفات عدة، مثل كونه مريحاً ويتيح حرية الحركة.

ويتضمن الزي المدرسي الذي يحمل شعار المدرسة الإماراتية تصاميم موحدة صيفية وشتوية، تشمل المعاطف وملابس الأنشطة الصيفية.

وأنهت الوزارة استعداداتها لتوفير الكميات المطلوبة من الزي المدرسي الجديد في منافذ البيع المختلفة، حيث تعاقدت مع شركات عدة، داعية ذوي الطلبة إلى مراجعة المراكز للحصول على الزي قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكدت توفير جميع المقاسات للطلاب والطالبات بمختلف مراحلهم العمرية، حيث جرى التنسيق مع الشركات الموردة لتغطية وتوفير كل احتياجات الطلبة.

وأخذت الوزارة في الحسبان تحديد أسعار الزي المدرسي بحيث يكون مراعياً للظروف والاعتبارات الاقتصادية للأسر، حتى لا يُشكل عبئاً مالياً يثقل كاهلها، فضلاً عن توفير الزي في مراكز ومنافذ بيع تغطي مدن الدولة لتسهيل الحصول عليه، مشيرة إلى إمكان الحصول على الزي من أي منفذ بيع، ولا يقتصر الأمر على مركز بعينه.