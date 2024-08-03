«كوادر» تطرح وظائف للمواطنين والمقيمين

طرحت منصة «كوادر» التابعة لدائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، عدداً من الوظائف بالجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة للمواطنين وغير المواطنين برواتب تصل إلى 25 ألف درهم.

وتضمنت الوظائف المطروحة عدداً من الوظائف الطبية في مستشفى عجمان التخصصي العام (قطاع شبه حكومي)، منها ثلاثة شواغر تمريض براتب يراوح بين 3000 و6000 درهم، بخبرة زمنية من خمس إلى 10 سنوات، على ألا يزيد عمر المتقدم على 45 عاماً.

كما عرضت المنصة وظيفة «طبيب أخصائي أطفال» في المستشفى ذاته براتب يراوح بين 20 و25 ألف درهم، دون اشتراط الجنسية، وبخبرة زمنية تراوح بين خمس سنوات و15 عاماً، على أن يكون عمر المتقدم بين 30 و50 عاماً، وأن يكون حاصلاً على درجة الماجستير.

كما طرح المستشفى وظيفة «طبيب أخصائي جراحة عامة» براتب يراوح بين 20 و25 ألف درهم، على أن يكون عمر المتقدم بين 30 و55 عاماً، دون اشتراط للجنسية، وأن يكون حاصلاً على درجة الماجستير.

ومن بين وظائف المستشفى أيضاً «طبيب أخصائي مخ وأعصاب» براتب يراوح بين 20 و25 ألف درهم، على ألا يقل عمره عن 30 عاماً ولا يزيد على 50 عاماً، بشرط حصوله على درجة الماجستير، وأن يكون متوسط الخبرة.

وعرض مستشفى عجمان التخصصي العام وظيفة «نائب مدير عام» للمواطنين فقط، على أن تراوح خبرته بين خمس سنوات و15 عاماً، وأن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في تخصص الإدارة العليا.

وطرحت دائرة عجمان الرقمية وظيفة «أخصائي تخطيط استراتيجي» لمواطني الدولة فقط، ويراوح راتبها بين 5000 و10 آلاف درهم، وتختص الوظيفة بتطوير وتنفيذ خطط فعالة لتحقيق الأهداف طويلة الأمد للدائرة، مع تحسين الكفاءة التشغيلية، ومتابعة مؤشرات الأداء وربطها بالمشاريع والمبادرات الحالية والأهداف الاستراتيجية ومواءمتها مع استراتيجية الإمارة، وتعزيز القدرة التنافسية.

كما طرحت الدائرة وظيفة «مدير مشاريع رقمية» بخبرة مهنية تراوح بين ثلاث وخمس سنوات، على أن يتولى المتقدم تخطيط المشاريع، وتحديد الموارد المطلوبة وجدولة المهام وتحديد أهداف ومؤشرات الأداء الرئيسة (KPIs)، وتنفيذ المشاريع، وقيادة فرق العمل متعددة التخصصات.

وعرضت منصة كوادر أيضاً وظيفة «موظف خدمة عملاء» للمواطنين في «إيمز جروب»، وهي جهة «شبه حكومية»، على أن يكون الراتب بين 5000 و10 آلاف درهم، وأن يكون الشخص متوسط الخبرة، ويراوح عمره بين 18 و60 عاماً.

أما دائرة الميناء والجمارك فطرحت وظيفة منسق أعمال براتب يبلغ 19 ألف درهم، وخبرة زمنية تراوح بين أربع وست سنوات، حيث تتمثل مهام الوظيفة في تنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة من المدير المباشر والمتعلقة بإدارة المكتب أو الوحدة التنظيمية، وإعداد التقارير والمراسلات المختلفة واعتمادها وتوزيعها وفق التعليمات، والإشراف على أعمال مكتب المدير العام وتوفير كل ما يحتاج إليه المكتب من خدمات واحتياجات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما عرضت هيئة دعم الخدمات الأمنية وظيفة «تنفيذي أمن معلومات رئيسي»، دون اشتراط للجنسية، على أن يتولى المتقدم وضع خطط المتابعة والتدقيق على الوحدات التنظيمية للتحقق من تطبيق سياسات أمن نظم المعلومات والعمل على تنفيذها بعد الاعتماد، ومنح صلاحيات الدخول وتداول المعلومات على الأنظمة التقنية والتدقيق المستمر لتلك الصلاحيات، للتأكد من الالتزام بها والعمل على تقييم وتوثيق إجراءات العمل الخاصة بتطبيق سياسات أمن المعلومات، والمشاركة في إعداد ووضع خطة التعافي من الكوارث مع تحديد الخدمات الحرجة ووقت الاسترداد.