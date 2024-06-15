استشارة.. يقدمها: المحامي بدر عبدالله خميس

ما الاشتراطات القانونية التي يجب أن ينتبه إليها المالك لضمان حقوقه حال تأخر المقاول عن التسليم؟ (م.ع - دبي)

يجب أن نعلم أن العلاقة التي تجمع المالك والمقاول هي علاقة تعاقدية، يحدد المسؤوليات بين طرفيها عقد المقاولة، فإذا نص على أن المقاول مسؤول عن إنجاز المشروع خلال 12 شهراً، وله التمديد لمدة شهر، فإن على المالك أن ينتظر انقضاء المدة قبل اتخاذ أي إجراء، وألا يبدأ حساب غرامات التأخير إلا بعد إنجاز المقاول المشروع، وتقديم شهادة بذلك.

وفى حال تأخر المقاول عن إنجاز المشروع في المدة المتفق عليها، يحق للمالك رفع دعوى بالتعويض لما أصابه من ضرر نتيجة التأخير، وليس رفع دعوى للمطالبة بالغرامات التأخيرية.

وبالنسبة للصيانة يتحتم على المالك إرسال إخطار للمقاول يطالبه بصيانة الفيلا خلال سنة من إنجاز المشروع، وإلا فإنه يعد متنازلاً عن إلزامه بعقد الصيانة.

وفي حالة إخطاره الأخير بذلك خلال الفترة المحددة، وعدم رد المقاول أو رفضه أداء أعمال الصيانة، فمن حق المالك استرداد المال.