الحبس شهراً بسبب قيادة مركبة من دون رخصة وعدم موافقة مالكها

قضت محكمة السير في دبي غيابياً بحبس متهم من جنسية دولة إفريقية لمدة شهر، بعد إدانته بقيادة مركبة من دون رخصة قيادة سارية المفعول، فضلاً عن استعمال المركبة من دون علم أو موافقة مالكها.

وتعود تفاصيل القضية إلى واقعة حدثت في أواخر العام الماضي بدائرة مركز شرطة بر دبي، عندما أسندت النيابة العامة إلى المتهم، البالغ من العمر 35 عاماً، تهمتي قيادة مركبة من دون رخصة قيادة سارية تخوله قيادة هذا النوع من المركبات، واستعمال مركبة ميكانيكية دون إذن أو موافقة مالكها.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهم قاد المركبة رغم عدم حيازته رخصة قيادة سارية المفعول صادرة من سلطة الترخيص، كما أخذ المركبة وقادها دون علم أو موافقة مالكها.

ولم يحضر المتهم جلسة المحاكمة رغم إعلانه قانوناً، الأمر الذي أجاز للمحكمة نظر الدعوى والحكم فيها غيابياً، عملاً بأحكام قانون الإجراءات الجزائية.

واطمأنت المحكمة إلى الأدلة المقدمة في القضية، والتي شملت محضر الضبط والانتقال، والمعاينات الثابتة بتقرير حوادث الطرق والرسم التخطيطي للحادث، إلى جانب اعتراف المتهم بمحضر جمع الاستدلالات بارتكابه ما أسند إليه.

وأكدت المحكمة أن الأدلة أثبتت ارتكاب المتهم للواقعتين، والمتمثلتين في قيادة المركبة من دون رخصة قيادة، وقيادتها من دون علم أو موافقة مالكها، بما يكفي لإدانته ومعاقبته وفقاً لمواد الاتهام.

وخلصت المحكمة إلى أن التهمتين المرتكبتين مرتبطتان ببعضهما ارتباطاً يستوجب توقيع العقوبة المقررة للجريمة الأشد، عملاً بالمادة 89 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي، وقضت المحكمة غيابياً بحبس المتهم لمدة شهر واحد عما أسند إليه.

بالتنسيق مع محاكم دبي

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