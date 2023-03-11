■ ما هو الاستحواذ وكيف تُجرى هذه العملية؟

■■ قبل أن نعرف عملية الاستحواذ، يجب أن نعرف المقصود بأسهم الشركة، وفق هذه العملية، وهي الورقة المالية القابلة للتداول التي تشكل حصة في رأسمال الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ.

أما الاستحواذ فهو قيام شركة بشراء كل أو معظم أسهم شركة أخرى، ويفضي ذلك إلى سيطرة الطرف المستحوذ على أصول الطرف المستهدف سيطرة فعالة، وبما أن الشركة التي جرى الاستحواذ عليها كانت تمارس نشاطها ومستمرة في أعمالها فإن التزاماتها وحقوقها خلال السنوات الماضية تنتقل إلى الشركة المستحوذة والمسيطرة.

وفي ما يتعلق بعملية شراء الأصول، يتولى مشتري أصول الشركة المستهدفة إعادة دفع النقد الناتج عن عملية شراء الشركة إلى مساهميها، إما عن طريق أرباح الأسهم الموزعة أو عن طريق تسييل الأصول أو التصفية. وفي كثير من الأحيان، ينظم المشتري الصفقة على أساس أنها شراء للأصول، وذلك بانتقاء الأصول التي يرغب فيها وترك الأصول والالتزامات التي لا يرغب فيها.

والغرض من الاستحواذ قد يكون رغبة الشركة في إدخال نشاط جديد أو تعزيز النشاط القائم، أو الزيادة في عملية النمو أو اكتساب مزايا تنافسية في السوق أو التوسع من خلال زيادة حصتها في السوق.