■ ما المقصود بـ«حقوق المؤلف» وهل ترتبط بالأعمال المكتوبة، أم بالإبداع على وجه العموم؟

(أ.ج) دبي

■■ «حق المؤلف» مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في المصنفات الأدبية والفنية، وتشمل مصنفات مثل الروايات، وقصائد الشعر، والكتب، والمقالات، وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات.

كما تتضمن الأفلام، والأعمال الموسيقية، وتصاميم الرقصات، وكذلك المصنفات الفنية، مثل اللوحات والمنحوتات والمخطوطات الهندسية والمعمارية والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية، وأشكال أخرى من المصنفات.

وبحسب المادة الثالثة من قانون حماية المؤلفات، لا تشمل الحماية الأفكار والإجراءات وأساليب العمل والمفاهيم الرياضية والحقائق المجردة، كما لا تشمل الحماية الوثائق الرسمية أياً كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة إليها، مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقات الدولية والأحكام القضائية، والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي.

ولا تشمل الحماية كذلك الأنباء وأخبار الحوادث والوقائع الجارية التي تكون مجرد أخبار إعلامية، وكذلك المصنفات التي آلت إلى الملك العام.

ويتمتع المؤلف وخلفه العام بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التنازل عن المصنف، وبالتالي فإن أرباح الفيلم السينمائي أو العمل الفني تنتقل إلى ورثة المخرج والمنتج للفيلم ولا ينقطع تحصيلها بمجرد وفاة أي منهما.