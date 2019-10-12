أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

- باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة آسيويين بتهمة سرقة سقالات حديدية قيمتها 5000 درهم من إحدى شركات المقاولات، ومحاولة تكرار سرقة سقالات أخرى، لكن تم ضبطهما أثناء تنفيذ الجريمة.

وأفاد المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة بأنه يعمل في الشركة المجني عليها، وعرض عليه المتهم الثاني مساعدته في سرقة سقالات حديدية من الشركة، ونفذا الجريمة الأولى، وحين حاولا السرقة مرة أخرى، ضبطهما مراقب الموقع.

- لم يراعِ نادل آسيوي الأمانة التي تقتضيها وظيفته، فسرق من زبونة في المطعم الذي يعمل فيه حقيبة فاخرة، بها محفظة صغيرة الحجم، تحوي مبالغ مالية وأوراقاً وبطاقات تخص المجني عليها، وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي بأن المجني عليها اكتشفت اختفاء حقيبتها حين وصلت منزلها، فأبلغت الشرطة، وتم القبض على المتهم، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنايات.

- اتهمت بائعة إفريقية خمسينياً آسيوياً بضربها على رأسها، وسرقة هاتفها، بسبب خلاف بينهما، وقالت إن المتهم أوصلها إلى مقر عملها بمركبته ثلاث مرات، ثم قررت التوقف عن ذلك، لكنه اتصل بها ليطالبها بمبلغ 150 درهماً بقية أجرته، فأبلغته بأنها لا ترغب في ذلك.

وأثناء خروجها مع صديقتها من المنزل، فوجئت به أمام مقر سكنها، وسألها عن وجهتها، لكنها لم ترد، وتوجهت إلى سيارة أجرة، فباغتها بضربها على رأسها، وسرق هاتفها النقال، فصرخت، ولاذ بالفرار، فيما نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.