تراجع بلاغات «تائهي المسارات الجبلية» في المنطقة الشرقية  

سجلت بلاغات التائهين أو المصابين في المسارات الجبلية تراجعاً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب ما أفاد مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، العميد الدكتور علي الكي الحمودي، الذي أرجع هذا الانخفاض إلى الجهود المكثفة التي تبذلها الجهات المعنية في حملات التوعية، إضافة إلى وضع ضوابط واشتراطات منظمة لممارسة الرياضات الجبلية، لضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة.

وأشار إلى أن تشكيل فِرَق مشتركة بين إدارة شرطة المنطقة الشرقية وإدارة الدفاع المدني بالمنطقة، أسهم بشكل كبير في سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع البلاغات الطارئة، ما عزز كفاءة العمليات ورفع مستوى الأمان في هذه المناطق.

وأكد مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، العميد الدكتور علي الكي الحمودي، أن الاختناقات المرورية تعد من أبرز التحديات التي تواجه المناطق السياحية في المنطقة الشرقية، وأشار إلى أن الإدارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، تبذل جهوداً متواصلة لمعالجة تلك الاختناقات عبر حلول فعّالة ومبتكرة.

وأشار الحمودي إلى اعتماد استراتيجية بالتنسيق مع هيئة الشارقة للطرق، تهدف إلى تقليل الازدحام المروري من خلال توفير حافلات مخصصة لنقل السياح والزوار من مواقع محددة إلى الوجهات السياحية، وأوضح أن هذه الخطوة جاءت من أجل توفير تجربة سياحية آمنة وسلسة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته شرطة المنطقة الشرقية بالحدائق المعلقة بمدينة كلباء، للإعلان عن انطلاق النسخة الثالثة من حملة «سياحة بأمن وسلامة»، التي تستمر حتى نهاية فبراير المقبل، بهدف تعزيز الأمن والسلامة في الوجهات السياحية، وتنظيم الحركة المرورية، وتقديم تجربة سياحية متكاملة وآمنة لزوار مدن خورفكان وكلباء ودبا الحصن.

وأشار العميد الدكتور علي الكي الحمودي إلى أن الحملة تتضمن 10 فعاليات رئيسة تُقام في أبرز المواقع السياحية بالمنطقة، التي تشهد خلال موسم الشتاء إقبالاً واسعاً من المواطنين والمقيمين والزوار من خارج الدولة، وأوضح أن النسخة الماضية استقطبت أكثر من 63 ألف زائر، مع توقعات بزيادة العدد هذا الموسم إلى أكثر من 100 ألف زائر.

العميد الدكتور علي الحمودي:

. توفير حافلات مخصصة لنقل السياح والزوار من مواقع محددة إلى الوجهات السياحية.