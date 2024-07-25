هيئة الشارقة للدفاع المدني تسيطر على حريق في مدينة الذيد

صرح مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني العميد سامي النقبي بأن فرق الهيئة سيطرت على حريق نشب في عدد من أكشاك القرية التراثية بمدينة الذيد فجر اليوم دون وقوع إصابات.

وتفصيلاً، قال العميد النقبي ورد بلاغ من غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، في تمام الساعة 3:14 فجرا، يفيد بوقوع حادث حريق في القرية التراثية بمدينة الذيد وعليه انتقلت فرق الدفاع المدني للموقع، وباشرت على الفور التعامل مع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه في وقت قياسي دون وقوع إصابات بشرية، وحالت جهود رجال الدفاع المدني دون انتقال ألسنة اللهب لباقي الأكشاك المجاورة، حيث تم تسليم الموقع للمختبر الجنائي لمعرفة أسباب الحادث.