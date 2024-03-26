45 متسولاً ضبطتهم شرطة عجمان في الأسبوع الأول من رمضان

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة عجمان، من ضبط 45 متسولاً خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، وذلك ضمن حملتها السنوية لمكافحة التسول، حيث بادرت القيادة بالتنسيق واتخاذ الإجراءات والسبل الممكنة لمكافحة الظاهرة، لما لها من آثار سلبية من الإساءة للوجه الحضاري المشرق للدولة، وسلب لأموال الناس من غير وجه حق.

وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العقيد أحمد سعيد النعيمي، إن شرطة عجمان لم تتوانَ على مدى السنوات الماضية عن تنظيم حملات مكافحة التسول، وقد تم تنظيم حملة هذا العام بهدف التكاتف مع جميع المواطنين والمقيمين والجهات المختلفة من المؤسسات في الإمارة، للحد من المتسولين الذين يعكسون صورة غير حضارية للمجتمع.

وأفاد بأنه تم إعداد وتنظيم خطة لإنجاح الحملة، وذلك ما سعت به جهود رجال شرطة عجمان في تكثيف الوجود الأمني، والتثقيف التوعوي، من خلال وضع برنامج للعمل يتضمن تكوين فريق تحر لرصد ومتابعة المتسولين، وتشديد الرقابة في المواقع التي يستهدفها المتسولون، مثل الأسواق التجارية والأحياء السكنية والمساجد ومواقع البنوك والمصارف، كما تم وضع أرقام المؤسسات والجمعيات والهيئات الخيرية المختصة لإرشاد المتبرعين للتبرع بطرق منظمة، إضافة إلى تخصيـص رقـم هاتفـي للتواصل مع الشرطة للإبلاغ عن المتسوليـن 067034309.

العقيد أحمد النعيمي:

• الحملة تهدف إلى الحد من المتسولين الذين يعكسون صورة غير حضارية للمجتمع.