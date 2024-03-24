شرطة الفجيرة تضبط عدداً من السائقين قادوا مركباتهم بطيش وتهور

ضبطت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، عدداً من سائقي المركبات، قادوا مركباتهم بطيش وتهور ورعونة، وتسابقوا على الطريق العام مما أدى لوقوع حادث مروري معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

وقد رصدت إدارة المرور والدوريات أسماء ومركبات السائقين الذين قاموا بالتسابق على الطريق العام في منطقة السوده، بطريقة متهورة مما أدى إلى انحراف مركبة أحدهم ودورانها واصطدامها بالحاجز الحديدي، حيث تمكنت الدوريات المرورية خلال فترة قصيرة، بعد تداول تلك المقاطع، من الوصول إلى مرتكبي مثل هذا النوع من المخالفات والسلوكيات المتهورة.

ومن جهته أفاد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي بأنه جاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة .

‏وتحذر القيادة العامة لشرطة الفجيرة السائقين غير الملتزمين إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية وأنها ستتخذ أشد العقوبات والإجراءات ضد المستهترين بسلامة مستخدمي الطريق.